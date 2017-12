Mazara, sottoscritta tra Comune e licei la convenzione per l'alternanza scuola-lavoro

23/12/2017 18:00:00

E’ stato sottoscritto, nella sala Giunta del Palazzo di Città, la convenzione pe l'alternanza scuola-lavoro tra il Comune di Mazara del Vallo e i Licei ‘G.G.Adria – G.P.Ballatore’ di Mazara. A sottoscrivere il documento, alla presenza del segretario generale dell’Ente, Antonella Marascia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Adele Spagnolo, su delega del Sindaco della Città, Nicola Cristaldi e il Dirigente Scolastico degli Istituti Silvana Rosa Maria Lentini, accompagnata da Maria Daniela Cavasino.

Attraverso la stipula della convenzione il Comune di Mazara del Vallo si è impegnato ad accogliere, a titolo gratuito, 41 alunni dei due licei nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro in applicazione della normativa vigente in materia.

Gli alunni individuati dall’I.I.S.S. ‘G.G. Adria – G.P. Ballatore’ che si cimenteranno nell’alternanza scuola-lavoro saranno impegnati nella realizzazione del progetto MazarTour, teso a far conoscere i principali monumenti della Città ed a valorizzare ancor di più il patrimonio artistico-culturale.

Trenino Turistico - Da domani 22 Dicembre e sino al prossimo 7 Gennaio, nell’ambito delle manifestazioni programmate dall’Amministrazione Comunale per le festività natalizie, riprende il servizio del Trenino Turistico gommato per le vie cittadine. Il servizio di trasporto si svolgerà ogni giorno dalle 16,00 alle 23,00 (tranne il 24 Dicembre e il 31 Gennaio) e avrà un costo di 50 centesimi per passeggero.

Questo il percorso: Lungomare San Vito - Rotonda, prosecuzione ed inversione di marcia nella rotatoria dopo il Kikis, Lungomare San Vito (Fermata altezza civ. 55), Lungomare G. Hopps (Fermata Hopps Hotel), Lungomare Mazzini (Fermata Scalinata Piazza Mokarta), Piazzale G. B. Quinci (Fermata altezza Pal. Cavalieri di Malta), Via San Giovanni, Piazza Regina, Via G. G. Adria, Corso Vittorio Veneto, Corso Umberto 1°, Piazza Mokarta, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica (Fermata Statua San Vito), Via SS. Salvatore, Lungomare Mazzini (Fermata Scalinata Piazza Mokarta), Lungomare Hopps (Fermata Hopps Hotel), Lungomare San. Vito (Fermata lato Chiesa), Lungomare San Vito Rotonda. Il servizio di trasporto tramite il trenino gommato sarà svolto dalla ditta Siberiana.

PERGAMENA A GIOVANNI SALVO - Il decano dei volontari mazaresi ricevuto dal vice Sindaco Bonanno. “A testimonianza dell’encomiabile opera di volontariato profusa con umana sensibilità, generoso altruismo, grande professionalità e concreta efficacia, che riempiono di orgoglio tutta la cittadinanza”.

E’ questa la motivazione con la quale è stata conferita stamani, dalle mani del viceSindaco Silvano Bonanno, l’Attestato di Riconoscenza a Giovanni Salvo, decano dei volontari mazaresi che con i suoi 77 anni, rappresenta ancora un punto di riferimento per il mondo del volontariato.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco on. Nicola Cristaldi, ha voluto esprimere la sentita riconoscenza della cittadinanza di Mazara del Vallo A Giovanni Salvo per l’impegno speso in questi anni con il conferimento dell’attestato.