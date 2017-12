Il weekend sportivo a Marsala e dintorni, pari per il Trapani Calcio

24/12/2017 06:00:00

Primo weekend sportivo invernale, e per (quasi) tutti, ultima fatica del 2017. Molte le compagini locali già in vacanza, alcune sono invece state impegnate nella giornata di ieri (sabato), altre saranno impegnate anche durante le festività, andiamo nel dettaglio:



Calcio: impatta 2-2 il Trapani al "Nicola De Simone" di Siracusa. Una partita completamente stravolta nello spirito dalla disgraziata notizia arrivata in settimana, riguardante il decesso della piccola figlia del capitano granata Pagliarulo (ovviamente non presente a Siracusa). In campo, però, la partita è vispa: passano in vantaggio gli aretusei nei primi minuti grazie ad un autogol ospite, il Trapani la ribalta con la doppietta di Murano a cavallo fra il primo ed il secondo tempo e sul finale di gara il Siracusa fissa il risultato sul pari con Scardina. I granata vengono sì fuori con un punto da una trasferta molta difficile, ma perdono ulteriore terreno da Lecce (-8) e Catania (-5), entrambe vittoriose nelle loro gare della 20° giornata del girone C di Serie C. In vacanza le altre trapanesi, coi campionati fermi dalla D alla Terza Categoria.



Calcio a 5: era in programma la 13° giornata di campionato nel girone A del campionato regionale di Serie C1. Nell'ultima gara del girone di andata, il Marsala Futsal perde a Piazza Armerina (En) sul campo della G.E.A.R. Sport col punteggio di 7-4. Continua la crisi di risultati per gli azzurri del tecnico Enzo Bruno, pervenuti alla trasferta ennese con molte defezioni importanti a carico. Il Marsala arriva alla "boa" di metà percorso con 13 punti, in ottava posizione, con tre lunghezze di vantaggio dalla zona playout.



Pallavolo: non ha giocato la Sigel Marsala Volley, impegnata nel campionato nazionale di Serie A2 femminile. Campionato che però non conosce soste, in quanto si giocherà il 26 dicembre, il 30 dicembre ed il 6 gennaio. Le lilibetane, nel pomeriggio di Santo Stefano, saranno impegnate in casa nel match valido per la 16° giornata contro il temibile Volley Soverato. Pausa, invece, per le castelvetranesi della Geolive Primeluci, che disputano il torneo di Serie B1 femminile girone D.





Pallacanestro: si è giocato al PalaConad di Trapani il match fra la Lighthouse Trapani e la MetExtra Viola Reggio Calabria. Il risultato ha arriso alle canotte granata di patron Pietro Basciano col punteggio di 88-74. MVP del match Andrea Renzi, con 24 punti frutto di un 8/8 al tiro da 3. Per i granata, in attesa che la 13° giornata di Serie A2 girone Ovest si completi col suggestivo derby capitolino fra Virtus ed Eurobasket in programma nella notte di Natale, seconda posizione in classifica a quota 18, a pari punti con Biella ed a quattro lunghezze dalla capolista Casale Monferrato. Terminato, invece, il 2017 per la Nuova Pallacanestro Marsala in Serie D Regionale.



Pallamano: i campionati nazionali di Serie A2 maschile e femminile, dove sono impegnate nei rispettivi gironi E Il Giovinetto Petrosino e LeAli Marsala, sono in pausa, e riprenderanno nel mese di gennaio.



Biliardo: termina l'anno sportivo 2017 anche sui panni verdi. Ad Avola (Sr) si è disputata la 2° prova della Coppa Sicilia, valida per il circuito regionale 2017/2018. Nel torneo dedicato alle categorie di eccellenza, successo di Marcello Drago, categoria Nazionali di Siracusa. L'aretuseo ha superato in finale Vittorio Gibilisco, categoria Master catanese tesserato presso il csb Il Barone di Marsala. Per il "Team Domingo" da registrare anche il terzo posto del bagherese Ciro Davide Rizzo e l'arrivo nei "top 32" della prova riservata alle categorie di base della 3° categoria lilibetana Angelo Sammartano. Nello stesso torneo, successo straordinario per Vincenzo Mangiaracina, atleta di Partanna di 2° categoria tesserato presso il csb Selinus di Castelvetrano. Mangiaracina è arrivato primo assoluto nella gara a cui partecipavano 192 atleti avendo la meglio in finale di Salvatore Torrisi, 2° categoria.



