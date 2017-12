L'ex questore di Trapani Giuseppe Gualtieri nominato Prefetto della Repubblica

25/12/2017 20:00:00

L'ex questore di Trapani Giuseppe Gualtieri è stato nominato Prefetto. Nato a Catanzaro nel 1954, laureato in giurisprudenza, alla Questura di Trapani fino al 2010, dall'1 marzo guidava quella catanese. Su proposta del Ministro dall'interno Marco Minniti, il Consiglio dei Ministri lo ha nominato al ruolo di Prefetto della Repubblica.

Scelta poi avallata con decreto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una lunga e brillante carriera quella dell'ex numero uno della Polizia di Stato trapanese, quella di Gualtieri. All'Anticrimine della Regione Calabria, dirigendo per circa 4 anni varie sezioni sul territorio della Squadra Mobile di Reggio Calabria nel 2005 passa a dirigente di quella di Palermo. Lì otterrà i "meriti straordinari" per essere promosso a Dirigente Superiore, qualifica che gli ha fatto ottenere oggi il ruolo prefettizio. Infatti, nel 2006, guidò la cattura a Montagna dei cavalli del superlatitante Bernardo Provenzano. Dopo aver acciuffuato, assieme agli uomini della catturandi palermitana, venne nominato Questore di Trapani; finito il periodo nel capoluogo siciliano si è cimentato in varie attività didattiche per le scuole di Polizia, finalizzata alla formazione dei quadri dirigenziali, per poi passare nel 2013 alla Questura di Caserta ed ancora alla guida, dopo, di quella di Potenza.

Infine, di nuovo in Sicilia a Catania nello scorso Marzo. Ieri, si proposta di Minniti, il Governo Gentiloni lo ha nominato Prefetto. Giuseppe Gualtieri è stato insignito di varie cittadinanze onorarie; fra le altre, quella di Corleone. In provincia di Trapani dalle città di Marsala e Mazara del Vallo. Mentre, Palermo gli ha conferito la Benemerenza Civica.