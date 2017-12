Le grazie che chiedo a GesÃ¹ Bambino

26/12/2017 04:30:00

di Leonardo Agate - Gesù Bambino i, fammi le seguenti grazie che umilmente Ti chiedo:

1. La sottosegretaria Maria Elena Boschi e la presidente della Camera Laura Boldrini si candideranno in due collegi per i rispettivi partiti. Poiché sono politici di alto livello, andranno in collegi blindati, con buone possibilità di essere rielette. Non Ti chiedo di non farle eleggere tutte e due, ma almeno una sì. Scegli Tu. E’ meglio metà di male che il male intero.

2. Non fare più diventare Matteo Renzi presidente del Consiglio: ha preso troppo in giro Domineddio. Per dargli un contentino che non lo faccia piagnucolare, reintroducilo con un grado adeguato nel Movimento Scout.

3. Concedi, Te ne prego, anche il riposo dall’attività politica a Paolo Gentiloni: troppe fatiche inconcludenti ha fatto, e ha bisogno di riposare.

4. L’on. Matteo Richetti, portavoce di Matteo Renzi, si è lamentato, in un video girato a Napoli, che “manca l’etica della parola data”. Vedi se puoi allontanarlo dalla scena politica, trasferendolo alla presidenza di un’accademia di sofisti.

5. Non indurre Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, in tentazioni femminili eccessive, tenuto conto pure dell’età

6. A Matteo Salvini, segretario della Lega, suggerisci di cambiare meno felpe e dire meno cazz…

7. Vedi di aiutare Luigi Di Maio, premier in pectore del M5S, che raccoglie il 30 per cento dei votanti, nella compilazione del programma di governo, che non può limitarsi a distruggere, ma dovrebbe programmare roba credibile e fattibile.

8. A Giorgia Meloni, gentile e intelligente signora, consiglia alcuni testi di conservatori illuminati, e, se li studierà con profitto, falle ottenere più voti, perché questo Paese ha bisogno di una destra illuminata.

9. Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che abiterà l’Alto Colle per altri cinque anni, rammenta che c’è l’art. 74 della Costituzione, per il quale può rinviare alle Camere le leggi malfatte.

10. Al generale dei Carabinieri Tullio Del Sette, finalmente sostituito da altro comandante dopo un anno di proroga ingiustificata, dài lunghi anni di vita, così possiamo sapere, con la lentezza della giustizia umana, se veramente è stato lui a fare la soffiata che ha fatto scoprire le “cimici” poste dai carabinieri alla sede della Consip.

11. La signora Asia Argento ha intenzione di andare via dall’Italia per non avere ricevuto, secondo lei, la dovuta solidarietà per le attività sessuali costretta a compiere per ottenere parti nei film. Aiutala nelle pratiche di espatrio; falla contenta.

12. Alla signora Veronica Lario, divorziata da Silvio Berlusconi, fai capire che 10 cameriere, dieci case e ville, dieci giardinieri, dieci guardie del corpo, e un conto di milioni e milioni di euro in banca, non le assicureranno il Regno dei Cieli.