Alcamo, finiti finalmente i lavori al Liceo Classico. Tornano a "casa" 400 studenti

06/03/2018 00:35:00

Tornano nello storico edificio di via Vittorio Veneto ad Alcamo i circa 400 studenti del Liceo Classico "Cielo d'Alcamo".

Fine di tutti i dagi, quindi, per la fine dei lavori di messa in sicurezza della scuola dopo i lavori ai controsoffitti. I locali adesso sono stati dichiarati idonei allo svolgimento delle attività didattiche.

Torna quindi pienamente operativo l'istituto, e non sono più solo sei le classi dove svolgere le lezioni. I lavori sono stati effettuati dall'ex Provincia di Trapani. Per mesi, dall'inizio dell'anno scolastico, molti studenti sono stati alloggiati temporaneamente nell'edificio del liceo scientifico di via Kennedy.