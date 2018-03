La rimpatriata dei vecchi compagni

10/03/2018 02:30:00

di Leonardo Agate - Mettere su carta una rimpatriata di alcuni vecchi compagni di scuola, avvenuta nella pizzeria di Pappalardo, non è semplice. Certo, se si vuole fare la cronaca, non c’è alcuna difficoltà. Ma se si intende dare il senso della riunione, è un altro paio di maniche.



Con alcuni non ci vedevamo da anni, con altri ci sono stati di tanto in tanto saluti frettolosi per le vie. Nulla di quello che realmente è avvenuto nella nostra vita, da mezzo secolo a questa parte, ha veramente interessato l’altro, né c’è stato modo e tempo di comunicarlo. Così, quello che più gira nell’aria è il ricordo di un tempo che fu, morto e sepolto. Su di esso sono sorti giardini fioriti, rose con le spine, purgatori in terra. Soprattutto, gli entusiasmi di allora, studenti di Ginnasio e di Liceo, si sono mutati in realtà imprevedibilmente diverse, e quando alcuni sogni si sono realizzati, ora anche loro si stanno allontanando cinicamente dietro le nostre spalle. Non per tutti così; per alcuni di sicuro.

Gli odori delle pizze, rianatelle, panelle e patatine fritte condiscono il ritorno del passato in salsa agro – dolce. Qualcuno, cui il vino favorisce nuove speranze, parla di rivederci; e sarebbe una buona cosa farlo un paio di volte l’anno; di più diventerebbe noioso, come tutto ciò che si fa senza una vera speranza di novità.

I nostri figli, per chi li ha, continuano noi nel presente e nel futuro, ma è pur vero che, finiti noi, finirà il mondo, perché ogni nostro legame si scioglierà. La fede può sostenere, chi ce l’ha. Che siamo tutti cattolici, e non ci piove in Italia e fra noi italiani, è vero, ma quanti credono veramente alla reincarnazione che verrà, promessa contenuta nella Bibbia, e chissà in quale nebuloso futuro! Finora, di reincarnato con il risorgere dal sepolcro è stato solo Gesù Cristo. Degli altri poveri cristi non se n’è avuta notizia. Tavoli a tre piedi traballanti, sotto le mani unite di magiche mediazioni, se ne fanno. Ma siamo già fuori del cattolicesimo, in piena magia medievale.

Allora? Finché la barca va, lasciamola andare. La pizza è anche buona, il costo non è stato eccessivo. La pillola da prendere dopo cena, qualcuno non l’ha dimenticata. Si può continuare.

Restano i dubbi, il non avverato che speravamo si avverasse, la dimensione del sogno giovanile invecchiato con gli anni. Le nostre persone portano i segni della gioventù sfiorita. Qualcuno sembra rimpicciolito, un altro più basso, uno /una è leggermente ingrassato/a. Tutto si confonde in un chiacchiericcio a gruppi, nell’aroma dell’origano e dei gamberoni fritti.