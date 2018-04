Scacchi, i nazionali scolastici si terranno in Abruzzo. Si prepara il 5Â°Circolo di Marsala

24/04/2018 03:00:00

È tutto pronto al V Circolo Didattico "Strasatti Nuovo" di Marsala per la finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, in programma dal 10 al 13 maggio a Montesilvano (Pescara).

Le squadre care al Dirigente Scolastico Dott.ssa Agata Alagna battaglieranno sulle 64 caselle bianche e nere con le migliori formazioni scolastiche italiane, difendendo i colori lilybetani.

La squadra femminile, composta da Giulia Lentini, Elena e Sofia Piccione, Angelica Natalizii, e quella maschile che schiera Alessio e Davide Montalto, Gabriel Genovese e Alessio Marino, hanno conquistato il pass per la finale nazionale in occasione della fase regionale, svoltasi il 16 maggio a Piraino (Messina), piazzandosi rispettivamente al 2° e 3° posto e conquistando i premi di scacchiera con Elena e Sofia Piccione (miglior 2a e 3a scacchiera femminile), e con Gabriel Genovese (miglior 3a scacchiera maschile). Questi risultati confermano la crescita delle capacità scacchistiche degli alunni del V Circolo, grazie al Progetto PON sugli scacchi partito il 21 marzo u.s., fortemente voluto dal Dirigente Dott.ssa Agata Alagna, e alla collaborazione con l'A.D. Scacchi Lilybetana, nella persona dell'istruttore federale Antonio Montalto, ben coadiuvato dall'insegnante Paola Sciacca referente scolastico del progetto PON.