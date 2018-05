Santa Ninfa, "Land of Future", un progetto per gli studenti nel rispetto per l'ambiente

06/05/2018 19:04:00

Land of Future. È questo il nome di un ambizioso progetto che vedrà̀ protagonisti gli studenti di Santa Ninfa - dalle elementari in su - in nome del rispetto per l'ambiente, dello sviluppo del territorio e del futuro delle nuove generazioni.

Corsi e laboratori per tutti, sinergie con realtà̀ distanti da Santa Ninfa, borse di studio, stages, workshop, sostegno alle start up più interessanti e inserimento nel mondo del lavoro per i più̀ meritevoli. L'iniziativa è promossa e coordinata dalla Fondazione Angelo Pirrello, un ente benefico di sostegno allo sviluppo del territorio del Belice.

All'appello hanno risposto al momento la Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa (Legambiente Sicilia), Legambiente Valle del Belice e il MACA, Museo A Come Ambiente di Torino, struttura molto nota nel capoluogo piemontese per la sua capacità di costruire percorsi didattici sull'ambiente e sulle nuove energie. Il primo filone di progetto denominato Green Learning è stato offerto alle scuole santaninfesi e al Comune di Santa Ninfa che hanno aderito con entusiasmo.

Il risultato è una straordinaria sinergia che permetterà̀ al MACA e a Legambiente Valle del Belice di costruire un percorso pluriennale sull'educazione all'ambiente, sul rispetto e la valorizzazione del territorio e soprattutto sullo sviluppo economico e sui nuovi modelli di business che tali argomenti possono far scaturire in giovani e fresche menti.Le attività legate allo sviluppo economico saranno oggetto di un’iniziativa ad hoc denominata “Building the Future”.

Il progetto Land of Future sarà presentato ufficialmente il 10 maggio alle 10.00 presso la sede dell'IPSIA Francesco D'Aguirre in via Sant'Anna - Santa Ninfa (TP). Al tavolo siederanno: Giuseppe Lombardino, Sindaco di Santa Ninfa; Angelo Pirrello, Presidente della Fondazione e di DPV Spa di Torino; Paolo Legato, Direttore del MACA, Museo A Come Ambiente di Torino; Giulia Casamento, Direttore della Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa (Legambiente Sicilia); Vita Biundo, Dirigente delle Scuole Elementari e Medie; Francesca Accardo, Dirigente dell'IPSIA; Antonino Zinnanti, Vicesindaco di Partanna e responsabile del progetto di coworking COWO G55. La presentazione sarà moderata da Emilio Casalini, giornalista Rai Report, vincitore del premio Ilaria Alpi con il documentario SpazzaTour e autore del libro Rifondata sulla bellezza.

L’incontro è ad accesso libero.

L’Ing. Angelo Pirrello, 60 anni, fondatore e socio di riferimento di DPV S.p.A. Da sempre appassionato di innovazione tecnologica, crede fortemente che le aziende possano beneficiarne per migliorare i modelli operativi e collaborativi. People First è la sua filosofia per la valorizzazione dei talenti aziendali. Il suo spirito imprenditoriale e la visione strategica hanno reso DPV il primo gruppo italiano di marketing operativo. www.dpv.it .

Il Museo A come Ambiente (MAcA) di Torino è un museo-laboratorio che si occupa principalmente di tre temi legati alla tutela ambientale: energia, rifiuti e acqua. Un museo della contemporaneità dove trovano casa l’interattività, la finalità educativa e il principio del long life learning. Al suo interno, il visitatore è infatti chiamato a partecipare attivamente alla costruzione della conoscenza guidato da pilot, animatori scientifici specializzati. A partire dal 2004, l’ente è il primo museo europeo interamente dedicato alle tematiche ambientali.

Paolo Legato è l’attuale direttore del Museo A come Ambiente. Laureato in Scienze biologiche all'Università di Torino, master in Business Administration alla Bocconi, da quasi vent’anni si occupa di divulgazione e mediazione culturale in ambito scientifico. Ha creato laboratori e mostre interattive coordinando vari progetti per diversi musei della scienza.

Emilio Casalini è un giornalista, conduttore radiofonico e scrittore italiano. Ha vinto il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi nel 2012 con un'inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti e il Premio Giornalistico Enzo Baldoni nel 2010 con un documentario sulla condizione dei giovani in Iran.