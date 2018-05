Trapani, ci scrive Luigi Bruno sull'ennesimo furto di cavi elettrici alla Colombaia

30/05/2018 20:00:00

AMORE, RABBIA, VERGOGNA E SCONFORTO PER LA COLOMBAIA - Una seconda attuale incursione alla Colombaia da parte di soliti ignoti ha consentito la asportazione dai tubi, che sono stati divelti, dei residui di cavi elettrici rimasti dalla precedente incursione e la conseguente distruzione delle centraline dei totem a livello di mare e di quelli del piano superiore dove, tra l’altro, i rispettivi totem sono stati distrutti dalle violente folate di vento e di pioggia durante gli inverni.



C’è da chiedersi! Ma cosa c’è da chiedersi se dopo la messa in sicurezza abbiamo dovuto sopportare e sopportiamo il costante danneggiamento, determinato da un accanito e stolido vandalismo, di un bene per il quale sono state combattute tante battaglie per il suo restauro e sono stati affrontati tanti interventi di carattere politico/burocratico. Eravamo inorgogliti alcuni anni fa quando per un’altra volta nella sua vita, dopo quelle in occasione della regata internazionale del 2005, la Colombaia fu illuminata anche se poi si verificò lo straordinario

evento , purtroppo, di una illuminazione che con alterne vicende smise di funzionare subendo delle inspiegabili interruzioni, la cui responsabilità era da addebitare ad una progettazione che non aveva saputo tenere conto delle violente variazioni atmosferiche in un luogo sempre soggetto ai forti venti ed alla alta salinità.

Ora i “raccoglitori” di rame hanno completato la loro opera creando un grave danno in quanto l’impianto, così come era stato strutturato, non potrà essere riparato e di conseguenza sarà necessaria la sua completa sostituzione tenendo, questa volta, presenti le particolari condizioni atmosferiche che imperversano sulla struttura, i vandalismi ed i

procacciatori di rame di bassa lega.

Non è possibile continuare di questo passo. E ancora non è stato compreso che la Colombaia potrebbe diventare l’agognato grosso traino per l’economia trapanese. Ma chi potrà far rivivere la Colombaia e come e quando? Anche se vi sono in corso particolari progettazioni da parte della Regione Sicilia. Comunque il nostro sconforto deriva anche dal fatto che facendo un esame della situazione generale degli immobili pubblici della città viene rilevato che, in questi ultimi anni, non c’è stata struttura che non sia stata abbandonata a se stessa e di conseguenza vandalizzata e “derubata” del proprio contenuto: dai fili di rame, alle lampade, porte, finestre, mattonelle, servizi igienici e quant’altro potesse essere asportato. Cosa è rimasto di una città che fu proclamata “SIGNUM INVICTISSIMAE ATQUE FIDELISSIMAE URBIS DREPANI”?

Luigi Bruno

Presidente Associazione Salviamo la Colombaia