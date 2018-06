I croupier più apprezzati sono siciliani

28/06/2018 15:02:00

La Sicilia è una terra famosa per i suoi piatti, il clima e la sua cultura. Negli ultimi anni, però, sta diventando popolare anche per un’altra ragione. Sembrerebbe che il settore del gioco d’azzardo sia in forte crescita nel territorio siciliano, ciò che colpisce è che non lo è solo in fatto di numero di giocatori, ma anche riguardo gli operatori del settore. I croupier siciliani stanno diventando molto ricercati, non solo in Italia, dove sono presenti quattro popolari casinò terrestri al nord della penisola (Sanremo, Venezia, Saint Vincent e Campione), ma anche all’estero, soprattutto in Gran Bretagna, come anche a Macao e Malta. I più richiesti, secondo le ricerche, sono i croupier formati nelle scuole Chilton di Palermo e Catania. I giovani che decidono di intraprendere questa strada sono indubbiamente molto più agevolati se conoscono una o più

lingue straniere, perché rende più semplice un eventuale spostamento all’estero.

Tornando ai giocatori siciliani, sembrerebbe che negli ultimi tempi tendano a preferire i siti di gioco online al posto delle classiche sale da gioco; questo trend è incentivato anche dal fatto che non sono presenti casinò fisici in Sicilia, anche se sono ormai diversi anni che si parla della possibile apertura di un nuovo casinò a Taormina (che ne ha già ospitato uno per qualche tempo negli anni ‘60). Il governo locale è a

favore dei casinò fisici perché i profitti andrebbero direttamente alla politica locale mentre, al contrario, il denaro investito nel gioco online viene spartito tra gli addetti ai lavori e i giocatori, senza guadagni per il territorio. Tuttavia, questo trend è incentivato anche dalla presenza della certificazione AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) che rende i siti totalmente sicuri poiché sotto il completo controllo dello Stato. Essere certificati AAMS è obbligatorio da tempo e chi non lo è subisce pesanti sanzioni.

Il mondo del gioco online resta sulla cresta dell’onda, mantenendo la sua enorme popolarità, con un interesse sempre più alto nell’aumentare l’offerta di gioco, partendo dalle slot machine online fino al classico blackjack. Anche la formula “ gioca casino gratis ”, che consente all’aspirante giocatore di avere un bonus deposito gratuito per iniziare a giocare, è molto apprezzata dagli utenti che bazzicano nei siti di

gioco. La propensione degli italiani, e in particolare dei siciliani, nei confronti del gioco non è passata inosservata, non solo alle attività locali ma anche ai colossi del gioco estero. Malta, ad esempio, dove molti dei croupier siciliani si recano a lavorare, si sta lentamente avviando per diventare un’isola del gioco d’azzardo. Sono in corso, infatti, numerosi progetti per la costruzione di prestigiosi resort dotati di casinò, i primi dei quali sono previsti già per la fine del 2018, e questo porterebbe sia a un’opportunità per i giocatori italiani, specialmente coloro che vivono al sud, di recarsi presso un casinò terrestre per giocare, sia nuovi posti di lavoro per i giovani croupier che vogliono intraprendere questa strada. Insomma, la sfida tra casinò terrestri e virtuali è ancora in corso e la Sicilia sembrerebbe essere uno dei territori di guerra. Vedremo come andrà a finire.