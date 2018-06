"Petrosino Estate 2018": Roy Paci e Aretuska e Rockarossa gli eventi clou del cartellone

29/06/2018 06:00:00

Musica e arte, artigianato e sport, senza tralasciare il sociale e la cultura, i sapori, l’ambiente e la legalità. Sono questi gli ingredienti che compongono il cartellone “Petrosino Estate 2018”, presentato, ieri, presso l’aula del consiglio comunale dal sindaco Gaspare Giacalone, dall’assessore al Turismo Federica Cappello e dalla squadra di giunta al completo.

Il sindaco ad inizio conferenza ha tenuto a sottolineare che per quest’anno ci sarà un budget limitato, “è un anno orribile dal punto di vista finanziario e economico per Petrosino – le sue parole - anche per via di alcune spese non previste, cui il Comune dovrà fare fronte. Nonostante ciò grazie al lavoro di squadra della nostra amministrazione siamo riusciti a presentare un calendario di manifestazioni estive di qualità e variegato. Continuare a investire sull’arte, sulla cultura, sulla musica, sul teatro e sulle nostre bellezze naturali per noi è molto importante, perché crediamo fortemente che ciò rappresenti un volano per la nostra economia. I dati sul turismo ci danno ragione: dopo i record registrati a Petrosino già nel 2016, con la maggiore crescita percentuale tra tutti i comuni della provincia, anche nel 2017 abbiamo avuto numeri più che positivi, con un ulteriore aumento del 20% sul fronte degli arrivi e del 16,9% sul fronte delle presenze. Numeri che confermano il trend positivo per il nostro territorio sul fronte del turismo”.

A presentare nel dettaglio gli eventi del cartellone estivo è stata l’assessore Cappello, che ha sottolineato come contenga gran parte dei talenti siciliani e delle realtà della nostra Sicilia. Urban Trail, il Gran Premio di karting che quest’anno avrà una rilevanza nazionale, tra le manifestazioni di spicco. Ci saranno le sagre, le manifestazioni sportive e sociali nei quartieri popolari e nei “chiani”, con eventi alla portata di tutti e che coinvolgeranno tutta la cittadinanza e poi le serate di punta dell’estate: il concerto di Roy Paci e Aretuska che si terrà il 2 agosto e il festival Rockarossa, il 3 e 4 agosto.

Del ritorno, dopo 21 anni a Petrosino del festival Rockarossa, ne ha parlato il direttore artistico Gianfranco Marino, che ha voluto ringraziare l’Amministrazione che ha permesso - ha detto -, la realizzazione di un sogno. Tornerà per l’occasione a Petrosino, Carmelo Pipitone che debuttò su questo stesso palco prima di iniziare con i Marta sui Tubi, e proseguire con i Dunk e O.R.K. Il 4 agosto toccherà salire sul palco al leader dei 99 Posse ‘O Zulù.

Nel corso della conferenza stampa il sindaco ha risposto sui costi degli eventi, in particolare, il concerto di Roy Paci e Aretuska avrà un costo di 14mila euro, mentre per Rockarossa saranno impegnate 10mila euro.

Presentatore di “Rockarossa” sarà il giornalista petrosileno Davide Colella che da anni lavora a Roma a RadioArticolo1. Per lui sarà un ritorno alle origini, visto che ha già presentato altre edizioni di Rockarossa.



Novità per “Petrosino Estate 2018” è la collaborazione avviata con la Farm Cultural Park di Favara che curerà l’installazione artistica, un’architettura ludica-sonora e interattiva intitolata “Message in a pipe” che verrà posta in piazza Biscione e presentata alla cittadinanza il 13 luglio, durante l’inaugurazione ufficiale delle manifestazioni estive che avranno inizio a partire dalle 22 con il concerto “100 Sicilie” e a seguire lo spettacolo “Luci sul Mare”.

Infine, l’assessore Federica Cappello, ha evidenziato che l’installazione artistica una volta smontata da Piazza Biscione verrà poi collocata in un altro luogo di Petrosino e rimarrà in città, come già fatto con le opere di Art’s Oasis.