Calici di Stelle con Firriato a Baglio SorÃ¬a

01/08/2018 09:30:00

La magica notte di San Lorenzo in casa Firriato ha i profumi, il ritmo e i colori di Calici di Stelle. Anche quest’anno Baglio Sorìa, la più importante tra le tenute della famiglia Di Gaetano nell’agro trapanese, sarà infatti lo splendido palcoscenico dell’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino. L’appuntamento per tutti i winelovers è per le ore 20:30 di Venerdì 10 Agosto quando si apriranno le porte del suggestivo Baglio Sorìa Wine Resort immerso nell’omonima tenuta.



Al chiaro di luna, il programma inizierà con la visita nei vigneti, il modo perfetto per cominciare questa wine experience, che permetterà ai visitatori di scoprire in prima persona dove e come nascono i vini Firriato. La serata proseguirà nella corte del seicentesco Baglio in pietra bianca del wine resort per un viaggio enosensoriale nell’immenso e variegato universo Firriato alla scoperta della Sicilia dei grandi terroir: da Trapani all’isola di Favignana, passando per le vulcaniche terre dell’Etna, agli esclusivi ospiti di Calici di Stelle sarà svelato il patrimonio enologico custodito dalla famiglia Di Gaetano in un percorso di degustazione fatto da trentaquattro vini. I più esigenti, potranno colmare la loro sete di conoscenza con la Degustazione Vip (al costo di 20€) che comprende tre mini verticali di altrettante annate di Ribeca, Cavanera Rovo delle Coturnie Etna DOC e Harmonium. Inoltre, sempre su prenotazione, gli ospiti potranno assaporare la tradizione gastronomica siciliana rivisitata in chiave gourmet nello speciale menù concepito per la serata dal resident chef di Baglio Sorìa, Andrea Macca (costo 35€ a persona per 2 portate a scelta più dolce, bevande escluse; 45€ per 3 portate più dolce).

Un'esperienza autenticamente multisensoriale che sarà impreziosita dal percorso di musica live che si muoverà tra la classica e il jazz, mentre, sullo sfondo, si staglierà lo spettacolo di Pittura Estemporanea dell'artista Massimo Errera e quello di danza del ventre, culminando nella notte col dj set sulla splendida terrazza del Sorìa Sky Lounge e i colori dei fuochi d'artificio.

Per garantire il massimo comfort, l’evento è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria: Il costo della serata sarà di 25 euro, comprensivi di tasca e bicchiere di degustazione (12 euro per i minori di età compresa tra gli 11 e 15; gratis l'ingresso per i minori di 10 anni). Per Info, prenotazioni telefonare al numero +39 366 6260186, oppure scrivere all’indirizzo mail calicidistelle@firriato.it. I biglietti possono essere acquistati direttamente in Cantina (Via Paceco 4, Trapani) oppure sul sito www.calicidistellefirriato.it