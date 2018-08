Scrive Luca Sciacchitano, sulla lettera degli operatori anonimi contro il dg di Airgest

05/08/2018 12:30:00

Gentile Redazione,

un antico adagio recita che se un uomo non ha il coraggio di lottare per le proprie idee, o non valgono niente quelle idee, o non vale niente quell’uomo.

E questo è stato il mio cruccio mentre leggevo un vostro bizzarro articolo il cui tema erano i dubbi sollevati da una lettera anonima (scritta a quanto pare da un fantomatico gruppo di operatori turistici) che metteva in discussione la nomina di Di Perna alla direzione di Airgest.

Ora … In una terra che sull’omertà ha fatto prosperare i peggiori cancri che la Sicilia ricordi, mi appare alquanto grottesco che questi redivivi paladini dell’honestà (no, la h non è un refuso) si nascondano dietro una coltre di paura per tentare di bloccare, con questioni di pura lana caprina, un aeroporto che già di suo stenta a decollare e a far decollare un territorio alla canna del gas.

E questo, gli operatori turistici seri, quelli che ogni giorno ci mettono faccia e portafogli, lo sanno bene.

Ritornare alla selezione del DG significa perdere altri 6 mesi per rimettere in operatività l’aeroporto. 6 mesi (e la futura summer 2019) che nessun operatore turistico serio può perdere ancora.

Quindi il recinto in cui occorre andare a cercare la nostra armata di Capitani Coraggiosissimi è quella degli operatori “virtuali”, magari neanche operatori, magari politici.

Chissà, magari quegli stessi politicanti che da mesi ammorbano il dibattito pubblico con accuse di illegalità sul bando di co-marketing, sui debiti di airgest, su qualsiasi cosa che fino ad oggi abbia funzionato e che quindi renderebbe inutile il loro ditino perennemente puntato verso la malapolitica.

Ma può anche darsi che mi sbagli io. E dunque sarebbe utile, oltre che corretto, che questi odierni salvatori della moralità cittadina si facciano avanti e, con determinazione, aprano il dibattito pubblico mettendoci sia la faccia che le argomentazioni.

Perché se non lo fanno … o non valgono niente le argomentazioni. O non valgono niente loro.

(P.S. Sul merito della questione ... c’è poco da disquisire. Non si dovrebbe mai dar voce agli anonimi, ma due righe sulla questione vanno spese. Da quello che dice Paolo Angius, la società di recruiting avrebbe valutato paritari i titoli di studio ampliati poi dal Master in Marketing Mangament and International Tourism. Non credo di dover essere io a valutare le competenze del Di Perna ma il CDA di Airgest, che così ha fatto. Buon lavoro dunque a Di Perna e speriamo che riesca a tirare fuori il bando dalle secche in cui si è arenato.)

Luca Sciacchitano

Imprenditore e scrittore