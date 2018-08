Le scuole della provincia di Trapani ottengono finanziamenti per 88 milioni di euro

10/08/2018 08:35:00

Le scuole della provincia di Trapani potranno ricevere un bel gruzzolo per adeguarsi agli standard di sicurezza antsismica e altri interventi di edilizia scolastica.

Su 63 istanze presentate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, l'assessorto regionale all'Istruzione ne ha ammesse a finanziamento ben 59 per un importo di 2,1 milioni di euro. Si tratta di progetti in materia di rischio sismico. E' stata anche pubblicata un'altra graduatoria in materia di edilizia scolastica per progetti da realizzare nel prossimo triennio. 13 le istanze ammesse per un importo complessivo di 86 milioni 170 mila euro.