Scrive Angelo, sulla sporcizia di Via Garibaldi e Piazza Loggia

13/08/2018 10:46:00

Gentile Direttore, ieri mattina e stamattina, nel fare una passeggiata per via Garibaldi, non ho potuto fare a meno di notare l'estremo grado di sporcizia in totale contotendenza con lo slogan "Marsala bella pulita", tanto reclamizzato dall'amministrazione comunale.



E' indecoroso permettere che esistano delle vere e proprie "isola ecologiche" proprio davanti all'ingresso della sede del Comune di Marsala, oppure ancora più evidente, di fronte alla Banca Intesa e all'Ufficio Postale, dove si può addirittura respirare il lezzo emanato dalla concentrazione di rifiuti e dall'unto depositato su marciapiede e basololato stradale.



In piazza Loggia attorno ai cestini getta rifiuti ci sono isole di unto e sporcizia con annesse formiche, mosche e vespe.



La cosa che però più fa pensare è la perfetta inefficienza dei mezzi utilizzati per le pulizie che, se da una lato cercano di pulire, dall'altro lasciano tutto più sporco di prima, e mi chiedo ma è possibile che nessuno tra gli amministratori, i consiglieri comunali, i vigili urbani e gli impiegati dell'immensa macchina burocratica comunale, non si accorga dell'eterno perdurare di questo andazzo.

Angelo Attinà