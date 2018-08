"Aperitivo con l'autore"

13/08/2018 13:45:00

Un ciclo estivo di incontri con l'autore sponsorizzati dalla web agency Bussolaweb e dall'azienda vinicola Baglio di Pianetto. Si cominicia giorno 16 al Circolo Canottieri a Marsala con Maria Attanasio scrittrice siciliana, affermatasi con il romanzo "il condominio di Via della Notte". A Marsala presenterà il nuovo libro "la ragazza di Marsiglia", il ritratto dell'unica donna che partecipò all'impresa dei Mille: l'immagine del Risorgimento perduto della sua parte sconfitta e più bella, in un romanzo sulla libertà di pensiero. A dibattere con l'autore il Prof. Nicola Messina

Il 23 agosto ci spostiamo al Circolo Velico di Marsala per parlare dell'inchiesta giornalistica più dibattuta in questi mesi in Italia. Nicola Biondo già a capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle svela i misteri che ci sono stati dietro il successo del Movimento di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. A dibattere con l'autore l'Avvocato Valerio Vartolo e Giacomo DI Girolamo

A chiudere gli incontri Francesco Viviano, storico giornalista de "La Repubblica", che racconterà cosa realmente accade nelle carceri libiche. "Non laciamoli soli" è il titolo del libro che sarà presentato da Nino Rosolia. L'incontro si terrà ai Canottieri domenica 2 settembre

Al termine degli incontri è prevista una degustazione dei vini di Baglio di Pianetto.