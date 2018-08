Radio: Rmc 101 si conferma leader negli ascolti in provincia di Trapani.

13/08/2018 12:50:00

Radio, indagini di ascolto: pubblicati i dati semestrali 2018 del Tavolo Editori Radio. La radio di Marsala e Trapani, Rmc 101, si conferma leader negli ascolti in provincia di Trapani.

Lo rivela la nuova indagine semestrale, quella che si riferisce ai mesi Gennaio - Giugno 2018, e che fa primeggiare la nostra emittente sia nell'ascolto medio "ieri", sia nell'ascolto settimanale. Un dato importante, che certifica la bontà dei programmi dell'emittente, che trasmette in diretta dagli studi di Marsala e da quelli di Trapani, e del lavoro della redazione, impegnata anche sul fronte di Tp24.it (il portale più letto in Sicilia occidentale, che supera ormai stabilmente le due milioni di pagine viste al mese. Completa l'offerta editoriale di Rmc 101 la televisione, visibile on line su Tp24, su Rmc101.tv e sul digitale terrestre, al canale 612.

