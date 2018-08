Scrive Vito Lamia, rivolgendosi al sindaco di Marsala e al comandante dei Vigili Urbani

15/08/2018 06:00:00

Gentile redazione, sono Vito Lamia, un cittadino marsalese adesso trasferito in provincia di Bergamo, se é possibile volevo fare una interrogazione al Sindaco di Marsala, come primo cittadino, e al Comandante dei VV.UU.

Sono letteralmente schifato di come viene svolto il servizio di controllo stradale; macchine parcheggiate che occupano una corsia, macchine parcheggiate in seconda, terza e ho visto anche quarta fila, vergogna. Codice della strada sconosciuto a quasi tutti, e in tutto questo la Polizia locale è latitante.

Spazzatura in giro buttata ovunque: per strada, nelle campagne, fuori orario di raccolta oppure scambiando un giorno con un altro per la tipologia di rifiuto, che giace per giorni, causando puzza e rimanendo alla mercé dei cani randagi che sono un'altra piaga della nostra città.

Questo è l'esempio che diamo ai turisti, a quei pochi che ancora vengono nella nostra magnifica città.

Signor Sindaco sveglia, comandante sveglia, installate telecamere in ogno luogo strategico, bisogna intensificare i controlli e soprattutto dare le multe si trasgressori. La città é abbandonata alla sporcizia e al disordine.

Buona giornata spero che questo mio sfogo venga pubblicato.

Vito Lamia