Marsala, oggi i funerali dell'ex sindaco Sammaritano. Il cordoglio di Bobo Craxi

Si svolgeranno oggi alle 12:30, in chiesa Madre, i funerali dell'ex sindaco di Marsala Gaspare Sammaritano. A partire dalle ore 10:00 ci sarà la Camera Ardente a Palazzo VII Aprile. Sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Sammaritano che è stato 8 volte Sindaco della Città. Socialista da sempre, Sammaritano è stato uno dei protagonisti della politica marsalese per oltre un trentennio, dagli anni '60 fino agli anni '80. Oltre alla professione di avvocato ha svolto anche per tanti anni l'incarico di docente di Diritto all'Istituto Commerciale di Marsala ed è stato autore di diverse pubblicazioni.

Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello giunto dal figlio di Bettino Craxi, Bobo: "Esprimo i miei sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Gaspare Sammaritano, un limpido socialista, un uomo del diritto, un indimenticato Sindaco di Marsala. Fu un fervente sostenitore del rinnovamento Socialista degli anni Ottanta guidato da mio padre Bettino, non mancó mai in questi anni il suo sostegno per le azioni di rinnovamento della Città e della Sicilia. Una personalità di altri tempi che ricordo con commozione. Mi unisco ai famigliari nel cordoglio".

On. Vittorio Bobo Craxi

"Un R.i.p. per l'avvocato Gaspare Sammaritano, scomparso la settimana scorsa. Lo ricordo per la grande battaglia che fece nel 1984-1985 per avere la legge del condono edilizio, la Legge 28 febbraio 1985, n. 47. A quel tempo lui era sindaco e diceva:"Sono costretto a denunciare gli abusivi o vado in omissione d'atti D'ufficio. A seguito di quella legge si presentarono migliaia di domande per sanare le case abusive e vi furono tante assunzioni in tutti gli enti per esaminare quelle pratiche. Sui condoni edilizi vi sono i cittadini pro e i cittadini contro. I pro erano il 70% adesso sono scesi al 30%.Per le case sulle dune delle spiagge i pro scendono allo 0,01%.Altri penso lo ricorderanno per altre iniziative da

attivista politico".

Ing.Gaspare Barraco