Scrive Mariano, per denunciare lo stato di emergenza e degrado in cui si trova Marsala

20/08/2018 16:00:00

Gentile Redazione, da cittadino marsalese ritengo sia doveroso contribuire a sostenere la causa di tutti coloro che hanno molto a cuore le sorti, sotto ogni punto di vista, della propria amata Citta’. Ritengo, pertanto , apprezzabili tutte le iniziative intraprese con l’intendo di migliorarne la sua immagine ed il suo decoro. In questo contesto, mi sento di accomunare questa mia iniziativa a tutte quelle espressioni di sdegno e disappunto rilevate da tanti cittadini, marsalesi e non, ed indirizzate presso la vostra cortese redazione affinche’ ne venga pubblicato il contenuto e fatta una giusta e corretta divulgazione.

E’ mio intendimento, pertanto, che questa mia “REITERATA NOTA DI PROTESTA“ venga catologata come una vera e propria “DENUNCIA” verso tutti coloro che, sordi e ciechi verso le sollecitazioni ricevute, ancora, in modo vergognoso ed incivile, si ostinano ad ignorare l’esistenza di certe “emergenze“ . Si perche’, nel punto in cui ci si trova, credo che siamo in tanti a catalogare come ”una emergenza“ questo stato totale di abbandono e di degrado della nostra Città. E tantissimi sono gli elementi gestionali deficitarii esistenti tali da potere essere catalogati in questo contesto. Sicuramente, di prioritaria rilevanza viene considerata l’assenza di pulizia nelle strade, segnalata da più fonti, i cui solleciti ad intervenire sono rimasti e continuano a rimanere totalmente inattesi e infruttuosi.

Come quello segnalato dal sottoscritto a codesta spettabile Redazione, il giorno 04/08 di questo mese di agosto, che, sebbene l’avvenuta pubblicazione volta a sollecitare un intervento di pulizia dei cumuli di immondizie accatastate lungo i bordi dei marciapiedi della Via Isolato Egadi, ancora oggi 19/08, trascorsi da allora 15 giorni, non ha avuto l’effetto sperato, consistente nella eliminazione delle immondizie accatastate. Situazione resa ancora piu’ grave ed indecifrabile visto che, come gia’ avvenuto altre volte, ieri 18/08 ha fatto capolino lungo il Viale Cesare Battisti la macchina munita di spazzole e personale delle pulizie che, effettuato il servizio lungo quel Viale, ha fatto velocemente svolta a destra, scomparendo dietro il Bastione. Chissà quale strano assurdo motivo esiste tale da poter giustificare, ancora una volta, questo assurdo sistema di gestione della “COSA PUBBLICA “.

Da considerare che nemmeno ci troviamo nella circostanza di potere auspicare una migliore partecipazione civica nella cura dello smaltimento dei rifiuti in quanto, come nella precedente nota specificato, trattasi di cumuli di foglie e fiori secchi depositatisi in continuazione nel corso di tanti mesi. Sarei tanto orgoglioso di vedere, un giorno, la nostra Citta’ molto pulita, con tanta attenzione e dedizione da parte di tutti coloro che hanno il dovere di far si che cio’ si verifichi.

Mariano Busetta