Campobello, viene assalito da uno sciame di api e muore

E' morto dopo esser stato assalito da uno sciame di api un uomo di Campobello di Mazara. Giacomo Pisciotta, 54 anni, si trovava in contrada Bosco Nuovo a svolgere la pulizia di un terreno con una piccola pala meccanica.

Ad un tratto ha urtato un bidone in ferro con all'interno un alveare. Le api lo hanno raggiunto, Pisciotta ha provato a raggiungere un casolare per chiedere aiuto, ma per lui non c'è stato nulla da fare, è andato in shock anafilattico. Una morte assurda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per l'uomo già privo di vita e i vigili del fuoco di Castelvetrano che hanno bonificato il sito. così prematura.