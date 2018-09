L’omicidio Rostagno, giornalismo e memoria trent’anni dopo. Eventi a Trapani e Palermo

19/09/2018 22:00:00

Si terrà Martedì prossimo, 25 settembre, alle ore 16,00 presso il Palazzo Ulivo, Cittadella della Salute, Viale della Provincia 7 a Erice Casasanta, l’incontro organizzato da Assostampa Trapani su “L’omicidio Rostagno: giornalismo e memoria trent’anni dopo”.

Si tratta di un altro momento per ricordare la figura del sociologo torinese ucciso per mano mafiosa. Interverrano: Vito Orlando, segretario provinciale Assostampa; Giulio Francese, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; Salvatore Mugno, giornalista e saggista; Michele Rallo, storico e saggista; Alessandra Camassa, magistrato, presidente del tribunale di Marsala.

Anche il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, sarà a Palermo il prossimo mercoledì 26 settembre al teatro Biondo per partecipare al convegno "Mauro Rostagno 30 anni dopo. Un uomo, una storia, un giornalista rivoluzionario ucciso sulle strade della legalità”. L’evento, che è aperto a tutte le scuole, è organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall’Unione nazionale cronisti, è stato inserito nella formazione professionale dell’OdG e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Palermo-Capitale italiana della Cultura 2018. Il convegno si aprirà alle 9,30 con i saluti del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e del presidente dell’Unci Sicilia, Andrea Tuttoilmondo.

Subito dopo interverranno la preside del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Palermo, professoressa Rosa Maria Rizzo, e la regista Adriana Castellucci.

Seguirà l’opera teatrale “Mauro Rostagno, un uomo vestito di bianco”. Si tratta di una elaborazione drammaturgica a cura della regista Adriana Castellucci con la partecipazione dei ragazzi del liceo “Galilei” di Palermo.

Relatori del convegno saranno: il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, il giornalista Salvo Palazzolo; il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Giulio Francese; il presidente dell’Assostampa siciliana, Alberto Cicero, e il presidente nazionale dell’Unci Alessandro Galimberti. Le conclusioni saranno affidate all’on.le Claudio Fava, giornalista e presidente regionale della Commissione antimafia.

Moderatore: Leone Zingales, Vice-presidente nazionale dell’Unci.

Così il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Giulio Francese: “L’hanno ucciso perchè “parlava troppo”, per le verità scomode che raccontava. Trent’anni dopo la sua morte, aspettando piena verità e giustizia, proviamo a ricordare il giornalista rivoluzionario che è stato, il suo coraggio e la sua passione civile e lo facciamo anche con uno spettacolo in cui è lui a raccontarsi e a farci capire: Mauro Rostagno, l’uomo vestito di bianco. Un Mauro Rostagno sorridente, coerente con i suoi ideali, una bella figura che vogliamo fare conoscere ai giovani e per questo l'evento è aperto anche alle scuole”.

Per il presidente nazionale dell’Unci, Alessandro Galimberti, “Mauro Rostagno è stato la testimonianza di come la passione civile non possa dirsi tale senza l’impegno civile. Scese nel profondo del Paese per affermare i valori di civiltà e giustizia in cui credeva, incurante dei pericoli e delle minacce che gli presero la vita”. Il vice-presidente nazionale dell’Unci, Leone Zingales: “Rostagno ha avuto coraggio. Ha raccontato il malaffare, ha svelato i comitati d’affari e ha fatto i nomi e i cognomi dei “colletti bianchi” collusi con il la mafia. Era onesto e trasparente e per questo lo hanno ucciso. A Palermo, al Giardino della Memoria, abbiamo piantato un albero a suo nome. Non lo dimenticheremo mai".