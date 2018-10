Dalla Sicilia alla Puglia in autobus con Autoservizi Salemi!

09/10/2018 17:15:00

Da 70 anni Autoservizi Salemi collega le persone, le città e le regioni. Per festeggiare il prestigioso traguardo l’Azienda ha investito in un nuovo collegamento che dal prossimo 11 Ottobre unirà la Sicilia con la Puglia. Questa nuova linea si aggiunge alle numerose tratte nazionali già esercitate da Autoservizi Salemi che ogni giorno collega Marsala e la Sicilia con le principali città italiane.

“Offrire nuovi collegamenti tra Puglia e Sicilia - commenta il Presidente di Autoservizi Salemi, Dr. Gaspare Marino - è una grande opportunità per tutti i passeggeri. Pensiamo, ad esempio, alle esigenze di lavoratori e studenti ma anche a quelle dei turisti che vogliono godere delle spiagge e delle bellezze architettoniche siciliane e pugliesi e a quelle dei tantissimi devoti di San Pio che desiderano raggiungere San Giovanni Rotondo in modo agevole, comodo e sicuro”.

I nuovi collegamenti nascono da una joint venture con due aziende storiche, SAIS Autolinee S.p.A. e l’azienda pugliese Marino Bus S.r.l.. Questa unione virtuosa garantirà altissimi standard di qualità e di comfort del viaggio in perfetto stile italiano: allestimenti di interni di alto livello, poltrone XXL, poggiagambe e maggiore spazio tra i sedili, Wi-Fi gratuito, supporto ricarica veloce per dispositivi mobili e possibilità di viaggiare con due bagagli, uno in stiva e uno a mano sul bus.

È già possibile prenotare, acquistare i biglietti e consultare gli itinerari completi delle nuove linee, collegandosi al sito autoservizisalemi.it