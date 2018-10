Lo sport del weekend, il Marsala 1912 ospita la corazzata Sant'Agata

12/10/2018 22:23:00

Secondo fine-settimana di ottobre 2018, Tp24 come ogni sabato mattina propone il palinsesto virtuale di quanto accadrà alle maggiori realtà sportive marsalesi e dell'intera provincia nelle prossime ore.



In Serie C Girone C di calcio, si gioca la 6° giornata ed il Trapani della presidentessa Paola Iracani, dopo aver lasciato per strada per la prima volta punti in stagione la settimana scorsa, ospita al Provinciale il Bisceglie, con i barlettani a quota 7 punti in classifica, cinque in meno dei granata. In Serie D Girone I è tempo per la 5° giornata con il Marsala del Vice-Presidente Vicario Antonino Lo Presti che andrà a giocarsi le proprie chance in casa della Cittanovese, compagine reggina pronta a negare ancora una volta ai lilibetani i primi punticini in esterna della stagione. In Eccellenza Sicilia Girone A si disputa la 6° giornata ed il Marsala 1912 del neo-tecnico Giovanni Iacono (che ha sostituito in settimana l'esonerato Massimiliano Mazzara), con soli 5 punti in classifica, al Lombardo Angotta dovrà assolutamente fare punti contro una delle squadre più forti dell'intero campionato, i messinesi del Sant'Agata. Così le altre trapanesi di Eccellenza: il Mazara del presidente Filippo Franzone, dopo la pesante battuta d'arresto casalinga, tenterà di dare una spallata alle altre capoclassifica (Licata e Canicattì) sul campo di un C.U.S. Palermo in crisi nera; il risollevato Alba Alcamo del neo-tecnico Riccardo Chico, dopo aver raggiunto i Quarti di Finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti (Coppa Italia di Eccellenza) dovrà tentare un'altra impresa sul campo del Canicattì del tecnico mazarese Nicola Terranova; il Dattilo Noir di mister Vincenzo Melillo proverà ad insidiare il tridente capolista (distante solo un punto) sul sempre ostico campo agrigentino della Pro Favara; il Castellammare '94 di mister Giuseppe Mione ospiterà la Parmonval: con i palermitani sarà un importante scontro salvezza.



Passando al calcio a 5, in Serie C1 Sicilia Girone A si disputa la 4° giornata ed il Marsala Futsal del tecnico Enzo Bruno ospiterà alla Pace i palermitani del Real Trabia; per capitan Daniele Trotta e compagni, fermi a soli 3 punti in graduatoria, è molto importante fare punti.



In Serie A2 girone Ovest di pallacanestro la 2B Control Trapani che dopo l'ottimo debutto in casa, è chiamata ripetersi in trasferta: le canotte granata del presidente Pietro Basciano saranno di scena sul parquet della Benacquista Assicurazioni Latina. Comincia anche il campionato di Serie D Regionale Girone Nord 2018/2019 con la Nuova Pallacanestro Marsala del confermato coach Peppe Grillo che proprio per la 1° giornata godrà del turno di riposo.



In Serie A2 Girone B di pallavolo femminile si disputa la 2° giornata e le lilibetane di coach Leonardo Barbieri saranno impegnate nella prima trasferta stagionale sul taraflex del “Sanbapolis” di Trento contro la Delta Informatica Trentino. Comincia il campionato di Serie B2 Girone I femminile, con le castelvetranesi del Castel Volley Selinunte del riconfermato tecnico coach Vincenzo Calcaterra al via; “anno zero” per le selinuntine care al presidente Santo Catalano, si riparte soltanto dal capitano, la marsalese Maria Laura Patti, in cerca della salvezza, ed alla 1° giornata ospiteranno la Volley Reghion Reggio Calabria.



Comincia anche il campionato di Serie A2 Girone E di pallamano femminile, con le lilibetane della LeAli Marsala ai nastri di partenza. Cambio di guida tecnica per la società della presidentessa Eliana Maggio: coach Antonino D'Aguanno passa dal ruolo di Primo Allenatore a quello di Vice-Allenatore, mentre il leader tecnico sarà coach Milenko Kljajic, nella scorsa stagione a Leno (BS) in Serie A2 maschile. Molti i volti nuovi in rosa, con il dichiarato obiettivo di far meglio della sofferta salvezza conquistata nel 2017/2018. In questa prima giornata le lilibetane faranno visita alla Geaplast Guidotto Licata.



Emanuele Scavuzzo