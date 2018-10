"Il Global YounG7 porta il Pascasino di Marsala alla ribalta internazionale. Ecco perchÃ¨"

13/10/2018 06:00:00

Anna Maria Angileri, dirigente scolastica del Liceo Pascasino il 15-16 e 17 ottobre prende il via il Global YounG7. E' un evento di portata nazionale...

Si, viene data l'opportunità al Liceo Pascasino di svolgere dei ruoli di negoziazione in lingua inglese su due topic dell'agenda 2030: la parità di genere e i problemi dell'inquinamento del mondo. Saranno tre giorni intensi in cui i protagonisti saranno gli studenti che si confronteranno su dei tavoli di lavoro proponendo delle soluzioni ottimali per delle strategie da mettere in campo per provare a ridimensionare queste problematiche trovando delle soluzioni.

Chi controllerà questi ragazzi?

Ci sarà una giuria che osserverà cosa gli studenti metteranno in campo, la qualità delle proposte fatte e sulla base di queste proposte vinceranno. Il primo classificato andrà a Roma ad una simulazione analoga dal 21 al 23 ottobre insieme ad altri studenti di tutta Italia.

Sono solo 19 le scuole italiane che hanno questa opportunità, due solamente per la Sicilia. Un'ulteriore possibilità di crescita e di confronto per i ragazzi.

La professoressa Annalise Galfano ha formato questi ragazzi in una lunga sessione di lavoro. Quanti studenti sono?

Sono 54 ragazzi, divisi poi in due commissioni e interpreteranno la parte dei delegati dei vari Stati che ognuno di loro rappresenterà. Saranno chiamati a svolgere delle attività diplomatiche, dovranno negoziare sui due topic: le pari opportunità e l'ecosostenibilità. Abbiamo dato degli scenari ampi, adesso dovranno creare delle proposte spendibili sul territorio attraverso l'uso del digitale. Il progetto vuole proprio unire il digitale e la cultura internazionale.

Angileri, come fa una scuola a raggiungere livelli così notevoli?

E' un percorso lungo fatto di tanta fatica. Ci siamo candidati tante volte, per le caratteristiche che la scuola, caratteristiche che abbiamo costruito pian piano grazie anche ai fondi europei, siamo stati scelti. Il Liceo ha una connessione veloce, è una delle tre scuole della provincia di Trapani che eroga formazione ed è stata scelta anche come formazione dei docenti, abbiamo una classe 3.0.

Abbiamo tutte le carte in regola, oltre al fatto che gli studenti devono avere un buon livello di conoscenza di lunga inglese, B2 o addirittura C1. Noi ci siamo classificati in ultimo anche a Caltanissetta.

Voi del Pascasino partite sempre?

Non è che partiamo, il motto dell' Erasmus è “Open your mind”. Le menti si aprono attraverso gli scambi transnazionali. C'è una selezione molto dura per arrivare ad accedere al finanziamento, l'ultimo progetto che abbiamo fatto è in Polonia.

E che avete fatto in Polonia?

Ci siamo incontrati tutti i docenti e abbiamo pianificato le varie azioni da mettere in campo per ridurre la dipendenza dei giovani dal web. Abbiamo messo insieme le varie esperienze.

Siete stati anche in Finlandia?

Si, poco prima. Un'altra bella esperienza ovviamente diretta ad altri studenti, un progetto Pon di alternanza scuola lavoro. I ragazzi hanno visitato le scuole primarie e hanno visto come si insegna lì.

La Finlandia è la terra del Welfare per eccellenza...

Assolutamente si, anche per questa l'abbiamo scelta. Una esperienza formativa molto importante. Si tratta di scambi culturali importantissimi. I viaggi per la Polonia e per la Finlandia sono stati viaggi gratuiti per gli studenti, pagati dall'unione europea. La scuola finlandese è una scuola modello, investono tanti soldi nei laboratori. Straordinaria la parità di genere. Alla fine del corso di studio sanno fare tutto, la scuola italiana invece non è pratica ma solo teorica.

Oggi arriva la Rai nella vostra scuola?

Si, il nostro Liceo è stato selezionato tra le tre migliori scuole per la multimedialità e per il livello che abbiamo raggiunto nel digitale. La Rai farà un servizio su “Officine Italia”, ovviamente siamo contenti e soddisfatti che l'ufficio regionale abbia voluto indicare e selezionare la nostra istituzione scolastica. Sarà un modo per lanciare il Global YounG7, per parlare questo evento che rientra nel piano della scuola digitale e in questi giorni ci sono una serie di eventi in tutta Italia. Le risorse economiche che ci sono state date sono servite per mettere in campo varie azioni.

Ricordiamo l'evento?

Si, il 15-16 e 17 ottobre. I lavori si apriranno lunedì 15 alle 8.30 presso l'aula magna di via Falcone ci saranno vari esperti del settore delle tematiche che andremo a trattare.