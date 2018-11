Vito Emmolo, tennista alcamese, ha vinto i campionati siciliani Veterani, categoria over55

27/11/2018 08:55:00

Sui campi del Circolo Tennis Match Ball di Siracusa si sono svolti nel mese di novembre i campionati siciliani veterani, nella categoria over 55 la vittoria e' andata al tennista alcamese Vito Emmolo, in settimana Emmolo aveva vinto anche il master di categoria svolto al Tennis club Montekatira, ora Emmolo aspetta un ultimo riconoscimento della splendida stagione agonistica , riconoscimento che gli verrà assegnato alla festa del tennis che si svolgerà a Palermo il 15 dicembre, manifestazione in cui l’alcamese riceverà lo scudetto di campione siciliano di categoria e la targa come vincitore del circuito Gran Prix che si e' svolto in Sicilia in dodici tappe.

