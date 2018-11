Il caso del Liceo Scientifico, "Sindaco ci stupisca con una scelta coraggiosa"

29/11/2018 12:55:00

I giovani sono il nostro futuro “.... “Dobbiamo lavorare per non far scappare via i talenti”... “Marsala è una città ricca di giovani che hanno talento, competenze, creatività, spirito d'iniziativa, ragazzi e ragazze ...”



Fate una veloce ricerca su Google, troverete un’ampia gamma di frasi di amministratori che spargono belle parole come fossero le briciole della strega per Hansel e Gretel, esche acchiappavoti. Perché poi, dalle parole ai fatti, c’è di mezzo la palude dell’inconcludenza che blocca anche i più piccoli passi.



Sono una mamma preoccupata e arrabbiata: quel che sta succedendo intorno al Liceo Scientifico Ruggieri in questi giorni è, insieme, vergognoso e ridicolo. Ed è anche la dimostrazione plastica della palude in cui imprigioniamo quei giovani, preziosi solo a parole e in campagna elettorale.



I fatti sono noti a tutti: c’è (finalmente!) una grossa cifra a disposizione per seri lavori di ristrutturazione, c’è una scuola tra le punte di eccellenza di questa città e intorno.... la palude! La palude dell’inettitudine di chi ha il dovere di trovare soluzioni e si perde nel solito teatrino dello scaricabarile. La palude di chi fa passerella con le solite, ormai arcinote, soluzioni impossibili, buttate lì per l’imperdibile comunicato stampa quotidiano.



Ma intanto si sta giocando a biglie con il futuro dei nostri figli, ragazzi che stanno facendo scelte fondamentali per la loro vita. Scelte di sport, di impegno sociale, di musica, di studi universitari. Ragazzi che il pomeriggio frequentano corsi (anche in altre città) facendo grossi sacrifici personali (ed anche economici).



Questo meritano i nostri studenti? Le soluzioni ci sono, occorre la volontà, la determinazione e (per una volta!) anche un po’ di coraggio. Scuole di periferia, edifici comunali chiusi,aule non utilizzate...e tanto altro ancora. Le soluzioni ci sono e i pochi euro necessari si trovano, se consideriamo l’istruzione un investimento primario.



Sindaco, per una volta, non cerchi le colpe degli altri e si prenda i suoi meriti.

Sindaco, per una volta, “stay foolish “ e ci stupisca con una scelta trasgressiva e decisa.

Sindaco, per una volta, riempia di contenuto le vuote parole da campagna elettorale e ci aiuti a dimostrare ai nostri figli che, persino in questo spigolo di Sicilia, è possibile costruire il futuro.

Con fiducia,



Cornelia