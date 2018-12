Castelvetrano, incontro con lo scrittore, giornalista, Massimo Polidoro allo Scientifico

04/12/2018 20:17:00

Quanto può essere vera un’illusione? Come un manipolatore di menti può ingannare la mente di alcuni uomini? La scienza può mettere riparo e sventare i trucchi e le false credenze?

Questi gli argomenti proposti e magistralmente condotti da un interessantissimo e stimolante Massimo Polidoro che ha proposto ai ragazzi, tra esempi, video e dimostrazioni pratiche, il tema della “bufala”. La mente è portata a credere, secondo uno schema di accostamenti, paragoni e priorità, che spesso la rendono cieca, a cose che ella registra come marginali, è per questo che non registra i depistaggi voluti o non voluti di quella che considera la realtà.

Molti gli spunti di riflessione come: perché in una società evoluta come la nostra è presente il pensiero magico? Cosa sono le pseudoscienze, la psicologia, il depistaggio nei giochi di prestigio? … Puntualmente Massimo Polidoro ha risposto con esempi pratici che mettono in risalto la scienza come unica soluzione ai falsi miti e alle fallaci credenze.

Ancora una volta i Licei “Cipolla, Pantaleo, Gentile” sotto la guida della Dirigente Gaetana Barresi, ha proposto un incontro che da opportunità di crescita e riflessione ed accompagna il giovane verso la conoscenza e la consapevolezza.

L’incontro, proposto dalla casa editrice Zanichelli e approvato dal dipartimento di Scienze e di Filosofia, ha interessato le classi IV.