Pd, saltano i congressi a Trapani e in Sicilia prima delle primarie regionali di domenica

12/12/2018 08:19:00

La decisione del Nazareno, pronunciata dal presidente della commissione di garanzia nazionale del Pd, è arrivata ieri in tarda serata.

Sono stati stoppati tutti i congressi provinciali e comunali, nessuna segreteria e nessun circolo potrà svolgerli prima del 16 dicembre, data delle primarie per la segreteria regionale.

Un primo punto di vittoria per i renziani e per l'area che vede in questo momento l'accordo tra Davide Faraone e Fausto Raciti, segretario regionale uscente, a supporto del senatore dem.

Decisione presa, non dovrebbero esserci ulteriori dubbi sulla legittimità dello svolgimento dei congressi di ogni ordine e grado, l'unica sorpresa potrebbe essere il ritiro dalla corsa di Teresa Piccione che nelle ultime ore ha mostrato la sua contrarietà verso il modo di procedere non tenendo conto, dice, del regolamento interno del partito.

Ultimi giorni di corsa che, però, potrebbero ancora riservare qualche sorpresa.

E' tempo di depositare le liste, da una parte Davide Faraone dall'altra Teresa Piccione. Ultime alleanze e strategie prima di correre domenica ai gazebo.

Veniamo alla provincia di Trapani dove ancora è tutto abbastanza confuso.

Dalla parte di Faraone c'è Paolo Ruggirello e i suoi, l'ex deputato regionale, che è accanto a Faraone da tempo non ha avuto dubbi nello schierarsi apertamente: è in prima linea sui territori insieme al suo gruppo.

A Marsala Angelo Di Girolamo, consigliere comunale dem vicino a Peppino Lupo, è attivo per Teresa Piccione insieme ad altri amici, stessa cosa per l'area che fa capo a Rino Ragona.

Dalla giunta comunale e dal sindaco Alberto Di Girolamo non arrivano segnali di posizionamenti, l'unica ad averlo fatto è Anna Maria Angileri pro Faraone insieme a tre consiglieri comunali.

Il sindaco preferisce non intervenire attivamente in questo congresso per varie ragioni, non si ritrova nell'area di Faraone e non potrebbe votare l'area della Piccione perchè vicina a Baldo Gucciardi, un disimpegno per chi dovrebbe seguire un percorso politico chiaro in virtù di una Amministrazione targata Pd, è chiaro che potrebbero poi cambiare le linee politiche.

Antonio Vinci è schierato con Faraone, anche se lo stesso non conferma e da più parti qualcuno lo invita a smentire questo posizionamento, c'è pure l'ex segretaria comunale Antonella Milazzo, intenzionata a misurarsi con una candidatura in una lista pro Faraone.

Sul senatore dem a Marsala ci sono aree che hanno litigato fino al giorno prima, oggi marciano verso la stessa direzione, non per unità di partito ma per un posto al sole.

E domenica si voterà per le primarie, il responsabile per la provincia di Trapani è il deputato nazionale Carmelo Miceli, a Marsala si voterà al Complesso Monumentale San Pietro.