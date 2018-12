Giacomo Scala:"CentrAli per la Sicilia" per risollevare le sorti della nostra terra

15/12/2018 06:00:00

Giacomo Scala, Sicilia Futura è pronta alla scissione. Facciamo un po' di chiarezza?

Diciamo che abbiamo fatto un'esperienza bella ed esaltante con tanti consensi elettorali che però poi a livello di rappresentanza parlamentare, un po' per la legge e un po' per quello che è successo nelle varie province la rappresentanza è stata nettamente inferiore. Abbiamo preso quasi 140 mila voti e abbiamo solo due deputati, Fava con 100 mila voti prende un solo deputato, è la legge elettorale che premia i partiti più grandi e questo ha consentito di non avere per noi una rappresentanza adeguata. A questo si aggiunga il senso di smarrimento e uno scollamento regionale, tanti di noi di Sicilia Futura hanno deciso di non perdere il riferimento con il territorio e di dare vita ad un nuovo soggetto.

Questo nuovo soggetto come si chiama? Ha un nome?

E' un soggetto regionale che si chiama “CentrAli per la Sicilia”, vogliamo portare la nostra esperienza riformista e sollevare le sorti della nostra Sicilia. Non è un movimento che ha la velleità di presentare delle liste ma di rappresentare il territorio attraverso il dialogo e raccogliendone le esigenze. E' un laboratorio politico di idee. Se non si tiene conto dei territori al di là degli steccati non si va da nessuna parte, oggi non è più un ragionamento di centrodestra o di centrosinistra, è un ragionamento che va al di là.

CentrAli per la Sicilia è in rottura con Totò Cardinale o siete ancora insieme?

Abbiamo fatto scelte diverse, non facciamo una politica contro qualcuno o qualcosa. Stiamo lavorando e abbiamo scelte diverse ma chissà magari ci ritroveremo.