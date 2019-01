Domani esordio in campionato del Calcio femminile Marsala ad Acireale

05/01/2019 19:42:00

Al via finalmente il campionato di eccellenza regionale di calcio femminile e la formazione marsalese sarà impegnata sul campo della Femminile Acese ad Acireale.

Strano campionato composto da sole cinque formazioni, sintomo delle grandi difficoltà di allestire squadre di calcio femminile e soprattutto della gestione delle stesse.

Domani si comincia e in programma solo la sfida per questa prima giornata che vedrà impegnate le ragazze azzurre nella lunga trasferta in terra etnea anche se la federazione a rinviato l’altra gara della prima giornata tra Catania e Delfini per le avverse condizioni meteo che era in programma questo pomeriggio alle ore 18:00. Una trasferta a rischio che prevede la partenza della formazione marsalese alle prime ore del giorno di domani, 6 gennaio, con il rischio che la stessa partita venga rinviata, viste le evoluzioni metereologiche che nelle ultime ore imperversano in Sicilia.

Ecco, comunque i convocati dal tecnico Anteri per la trasferta ad Acireale:

Abbenante, Alcamo, Ambrogi, Bernardini, Cammarata, Cartarasa, Clemente, Cucuzza, Di Stefano, Gerardi, Iuculano, Licata, Paci, Sabella, Termine, Tomasino, Via;

L’arbitro designato per dirigere l’incontro sarà Gabriele Marino della sezione di Siracusa.

Giovanni Ingoglia