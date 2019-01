Marsala, in scena PiÃ¹ bella cosa non c'Ã¨, lo spettacolo di Teo Mammuccari

16/01/2019 22:05:00

Martedì 26 febbraio, alle ore 21.30, al Teatro Impero di Marsala arriva Più bella cosa non c'è, lo spettacolo di Teo Mammuccari, comico e presentatore televisivo. Teo Mammuccari, nelle ultime stagioni è stato conduttore insieme a Ilary Blasi nel celebre programma di intrattenimento e reportage di Italia Uno “Le Iene” ed é stato per ben tre anni consecutivi giudice in “Tú sí que vales”, il talent show del sabato sera di Canale Cinque.

Più bella cosa non c’è racconta il percorso artistico e personale di Teo Mammuccari, un viaggio in chiave ironica e irriverente, un monologo per parlare di quello che sta accadendo al mondo della televisione, vissuto nei suoi 20 anni di carriera.

L’evento è organizzato dall’ Associazione “Bonagia - Eventi & Promotion” con il patrocinio del Comune di Marsala.

Partner : La Bottarga di Tonno Group Srl - Mare Puro - Associazione “Flaca Eventi”

Media Partner: Tp24.it, RMC 101, Telesud.



Costo dei biglietti

Poltronissima 20,00 euro, poltrona 15,00 euro, galleria 10,00 euro.

Dove acquistare i biglietti

Marsala: I Viaggi dello Stagnone, Via dei Mille n. 45

Trapani: Bar BeCool, Corso Piersanti Mattarella n.84

Bar Torre Pali, Via Ammiraglio Staiti n. 71/73

www.ticketone.it | www.tickettando.it

Infoline: + 39 3286544370

+39 3801466883 (Trapani) +39 3288127031 (Marsala)

Facebook: Bonagia - Eventi & Promotion