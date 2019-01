Marsala, domani la presentazione dell'Itt "Mattarella"

25/01/2019 12:26:00

Domani mattina, sabato 26 Gennaio, al complesso monumentale di San Pietro a Marsala, alle 9 e 30, ci sarà la presentazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Mattarella".

Si tratta dell'ex Industriale, del quale abbiamo parlato molto in questi giorni, sia perchè rilascia il patentino di robotica (qui l'articolo), sia perchè, secondo le analisi Eduscopio, è uno degli istituti con il più alto tasso di occupazione tra i diplomati (qui l'altro articolo).

Questo il programma della giornata:





ore 9:30 Inizio Lavori

Benvenuto del D.S. Dott.ssa Antonella Coppola ai partecipanti



ore 9:35 FabLab in ASL

Proiezione del video TEDxLakeComo “A recipe for a generation of creators” che mostra come l’imprenditrice Martina Ferracane, fondatrice del FabLab WS, abbia fatto dell’Alternanza Scuola Lavoro un’opportunità per diffondere la cultura digitale fra gli studenti.

ore 9:40 Tecnologia contro le Barriere

Gli alunni Piccione G. Pantaleo N. La Rosa V. Valenza G. e Cammarata F. mostrano il loro progetto di “Sinossi Kitchen 4 All”, un ambiente cucina idoneo ad essere utilizzato da persone con disabilità, che partecipa al concorso di idee di Officine e Botteghe Aperte 2018.



ore 9:50 Robotica e Scienza

Gli alunni Piazza F. e Marino G. parlano dei progetti scientifici svolti con il programma FLL (First Lego League):

‚óŹ Il Grafene ‚óŹ La Casetta Metereologica.



ore 10:20 Humans & Robots

I Proff. Rizzo Gerlando e Laudicina Giovan Vito presentano i risultati delle sessioni della Conferenza “Humans & Robots” sui temi della BioRobotica.



ore 10:30 Agricoltura e Tecnologia

Gli studenti Li Vigni A. e Marino G. mostrano il loro progetto di “Serra automatica”



ore 10:40 MiniCompanies

L’ex studente Rizzo Giovanni presenta la sua esperienza alla gara nazionale in simulazione di impresa.



ore 10:50 ASL in TV

Gli alunni Piazza F., Bertolino A., presentano la loro esperienza di Alternanza Scuola Lavoro presso l’emittente TR3 di Marsala



ore 11:00 Break

ore 11:20 Economia Circolare



L’Avv. Letizia Pipitone, presidente di Legambiente Marsala e Petrosino presenta una relazione sull’economia circolare



ore 11:40 Certificazione Robotica

I Proff. Tranchida Daniele e Pizzo Ignazio presentano il nuovo percorso di ASL: il “Patentino della Robotica”



ore 12:00 Workshop

Gli studenti dell’ITT presentano alcuni dei loro progetti di ASL



ore 12:30 Chiusura dei Lavori



Consegna agli interessati dei modelli di iscrizione all’ITT “P. Mattarella”



Saluti e Ringraziamenti.