All’Itet di Marsala la prima assunzione in provincia con l’apprendistato scuola-lavoro

26/01/2019 06:00:00

Si chiama Irene Ales la prima alunna assunta in provincia di Trapani grazie all’apprendistato alternanza scuola lavoro.

L’ITET Garibaldi di Marsala diretto dal Dirigente Scolastico Sara Ester Garamella, è stato inserito nel Catalogo di Offerta Formativa in Apprendistato di primo livello della Regione Sicilia. Il progetto è rivolto ai giovani studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, residenti in Sicilia, per l’avvio di percorsi di apprendistato finalizzati al conseguimento del Diploma di istituzione secondaria di secondo grado. La formazione in apprendistato riguarda, in particolare, i percorsi formativi degli indirizzi ”Turismo” e “Sistemi Informativi Aziendali” presenti nell’istituto.



Ad assumere l’alunna è l’azienda leader in provincia di Trapani nella produzione di prodotti biologici: I Frutti del Sole. La formazione in apprendistato si attua attraverso un progetto che coniuga periodi di formazione presso l’istituzione scolastica con periodi di apprendimento on the job e di lavoro in azienda. L’Apprendistato costituisce certamente un’opportunità per lo sviluppo delle competenze professionali degli alunni e per le aziende che, di concerto con l’Istituto Scolastico, possono curare l’offerta formativa dei ragazzi allineandola alle proprie esigenze e ottenere, al contempo, un finanziamento di € 3.000.



Questo risultato altamente significativo è stato possibile grazie all’impegno della Referente di istituto per l’Alternanza Scuola-Lavoro, prof.ssa Roberta Zizzo, e della dott.ssa Maura Marino Gammazza, tutor di ANPAL servizi – Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro, società impegnata a promuovere il rafforzamento del ruolo delle scuole, nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-formazione-lavoro e nella costruzione di relazioni stabili con le imprese.

Nella foto, la firma del contratto di lavoro. Da sinistra la Prof.ssa Zizzo, il dott. Licari della Frutti del Sole, l’alunna Irene Ales con i genitori, al centro la Dirigente Prof.ssa Sara Ester Garamella.