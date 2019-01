Marsala, viaggio culturale tra la Palermo dei Florio degli alunni dellâ€™ITET Garibaldi

28/01/2019 15:46:00

Alcuni giorni fa gli alunni delle classi quarte ad indirizzo Turismo, dell’ITET Garibaldi di Marsala, accompagnate dalle proff.sse Angela Terrana e Flavia Palumbo, si sono recate a Palermo, per visitare Villa Malfitano dei Withaker, Villa Igea e Palazzo dei quattro pizzi all’Arenella dei Florio.

L’attività rientra nel Progetto “Illustri imprenditori in Sicilia: I Florio ed i Withaker”, curato dalla prof.ssa Angela Terrana e prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi come la promozione del senso di appartenenza al territorio, del senso di iniziativa in generale e in campo economico, l’accrescimento della conoscenza di vari stili architettonici e di particolari forme di turismo e di impresa turistica.

La giornata si è svolta in un’atmosfera armoniosa ed interessante di apprendimento culturale, finalizzato anche alla crescita delle competenze degli alunni .