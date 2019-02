"I lavori alla chiesa Anime Sante del Purgatorio di Trapani? Sono abusivi"

16/02/2019 07:05:00

In riferimento a quanto leggo su TP24 "Trapani, lavori "spettacolari" per la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio" ho già espresso una mia considerazione commentando il post su fb, che qui reitero:



Chi scrive non deve necessariamente avere competenze di restauro ma ci sarebbe la necessità di documentarsi adeguatamente, prima. Perchè succede che chi lavora ogni giorno su monumenti dell'antichità letteralmente casca dalla sedia a leggere "La cupola oltre ad aver perso lo “smalto” alle maioliche esterne, era interessata da molte infiltrazioni che la rendevano quasi inagibile. Non solo un brutto aspetto estetico per le infiltrazioni e la creazione di muffa, la cupola nella parte interna era diventata pericolosa per il rischio di crollo di calcinacci. Le maioliche esterne erano totalmente deteriorate, e l’intonaco interno si era parecchio indebolito" Mi spiego: la Chiesa del Purgatorio è un'opera dell'abate Giovanni Biagio Amico, grande architetto che intorno al 1700 firmò importantissime altre chiese e scrisse il famosissimo trattato di architettura "l'architetto prattico".

In ogni caso la chiesa è un bene monumentale e come tale va assoggettato, secondo le leggi dello Stato, a interventi di restauro che sono del tutto codificati e normati: niente spazio alle estemporanee e dilettantesche iniziative di chi pensa di fare del bene e invece fa malissimo, nella inconsapevole ignoranza, al bene protetto. La Soprintendenza ha infatti, in ragione a ciò, fatto pervenire una ordinanza di remissione in pristino delle opere effettuate sulla cupola, perchè abusivamente realizzate in quanto non autorizzate e non conformi alle regole del restauro monumentale. Dunque, al giornalista che riporta con enfasi la notizia dei "lavori spettacolari" suggerirei : a) di documentarsi meglio la prossima volta; b) di applicare analoga enfasi nel riportare la notizia che quei lavori erano abusivi e che è stato prescritto di rimuoverli. Ovviamente, dopo aver verificato che quanto ora sto riportando sia attendibile.

In sintesi, la spettacolarità della esecuzione dei lavori affidati a esperti che operano senza impalcature di sostegno è la notizia. Non è una notizia invece il modo in cui tali lavori siano stati previsti e realizzati, perchè sono fuori dalle regole del restauro e perchè non sono stati autorizzati così: quindi, al limite, la notizia potrebbe essere che quegli spettacolari lavori sono abusivi. Se ci accontentiamo della spettacolarizzazione allora va bene, ma non esiste solo quella in questo mondo.

Grazie per l'attenzione,

arch. Vito Corte