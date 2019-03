Scuola: sindacati a Lagalla, 261 docenti in piÃ¹ per il tempo pieno sono poca cosa

17/03/2019 16:00:00

"L'assegnazione da parte del Miur di 261 cattedre in più per il tempo pieno negli istituti della scuola primaria siciliana, anche a seguito delle pressanti richieste di FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola della Sicilia tramite le delegazioni nazionali e formalizzate all'ufficio scolastico regionale proprio il 12 marzo scorso, sono poca cosa rispetto alla condizione in cui si trova l'Isola". Lo dicono i segretari regionali di Flc Cgil, Graziamaria Pistorino, CIsl Scuola, Francesca Bellia, e Uil Scuola, Claudio Parasporo.

"Ricordiamo all'assessore - aggiungono - che la Sicilia è fanalino di coda tra le regioni italiane. Solo il 7% degli studenti siciliani fruisce del tempo pieno, anche per colpa degli enti locali e della Regione Siciliana. Questi, infatti, non garantisco alcuni servizi fondamentali per il tempo pieno, come l'adeguamento dei locali, la mensa ed il trasporto degli alunni". "Pertanto - concludono - ci aspettiamo dall'assessore piani programmatici e progetti concreti per dotare la maggior parte degli istituti scolastici siciliani delle risorse e degli strumenti necessari".