Scrive Antonino Sciacca, sul rapporto giovani-politica a Marsala

01/04/2019 08:30:00

Sono Antonino Sciacca, studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo.

Mercoledì 27 Marzo ho avuto il piacere di partecipare all'incontro "La questione Amorale - Mafia e Politica in Sicilia oggi", incontro devo dire molto interessante ma soprattutto partecipato dai comuni cittadini. Ho voluto precisare, perchè erano assenti sia il nostro primo cittadino, sia altri personaggi di spicco delle politica marsalese.

Durante il dibattito uno dei pochi consiglieri presenti ha parlato dei giovani e pertanto mi sono sentito chiamato in causa. A fine incontro, dopo aver analizzato tutto ciò che è accaduto all'interno di quel dibattito, mi sono chiesto: "Ma perchè io sono rimasto in Sicilia nella mia Marsala? Qual è la morale che mi spinge a rimanere qui?".

Ho trovato la risposta grazie ad una frase detta da un nostro Eroe siciliano, Paolo Borsellino.

Borsellino diceva: "Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perchè il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare"

Personalmente Marsala per adesso non mi piace, è una Città statica, sporca ma soprattutto disinformata. Io, come tanti altri giovani, ho deciso di rimanere qui per riuscire a cambiare la mia Città, o comunque per riuscire a dare il mio contributo affinchè ciò accada. Capita spesso di sentirmi un po' fuori luogo, perchè secondo me sono amministrato da persone che hanno come principale obiettivo solamente il Dio Denaro oppure ancora da esponenti che partecipano in pompa magna a determinate manifestazioni solo per mettersi in luce, anzichè volere il bene della nostra città . Ho sentito parlare politici e non solo (sarò stato sfortunato io forse) ma che ahimè non avevano la più pallida idea di quali fossero i doveri della politica locale.

In conclusione, purtroppo con grande cruccio ho constatato che per noi giovani non ci sono tante vie d'uscita. Non ci rimane tanto tempo, tutti noi, giovani e non, dobbiamo mettercela tutta, la nostra città deve essere valorizzata, non possiamo farla cadere nel degrado solamente perchè (ripeto a mio parere) male amministrata, mobilitiamoci, non parliamo solamente a vanvera, ma soprattutto INFORMIAMOCI bene, solo così riusciremo a cambiare un po’ la nostra amata Marsala.



Antonino Sciacca