21/04/2019 17:51:00

E' morto nella notte a Marsala Attilio Del Puglia. Maestro in pensione, ha cresciuto generazioni di marsalesi che in queste ore lo ricordano con grande affetto per le sue doti umane e professionali.

Aveva cominciato l'attività didattica negli anni '50, prima fuori dalla Sicilia, e poi a Marsala. Grande appassionato di musica e arte, aveva 82 anni. I funerali si terranno domani, lunedì 22 Aprile, alle 11 e 30 nella chiesa di San Francesco.