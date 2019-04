Marsala perde un grande uomo di sport. E' morto il prof Sebastiano Gandolfo

24/04/2019 09:45:00

E' morto il professore Sebastiano Gandolfo, docente di educazione fisica di Marsala, uomo simbolo dello sport in città.



Gandolfo è stato anche allenatore del Marsala 1912 per una parte della stagione '62-'63 conquistando il sesto posto in classifica. Gandolfo ha allenato anche il settore giovanile del Marsala Calcio. Uno sportivo ad ampio raggio era il prof “Bastiano”, come lo chiamavano i suoi allievi. Ma molta parte della sua vita l'ha dedicata soprattutto alla Pallavolo. E' stato tra i fondatori della Polisportiva Marsala, la squadra maschile di volley, di cui fu anche allenatore e presidente. Grazie a lui molti atleti hanno potuto calcare i parquet di tutta Italia con la squadra di volley.



Si è sempre dedicato alle giovani generazioni di sportivi nei tanti anni in cui ha insegnato e nelle attività che conduceva da amante dello sport a Marsala. Molte persone del mondo sportivo marsalese lo hanno ricordato dopo la scomparsa.

Questo il ricordo di Francesco Scibilia, ex giocatore di Volley a Marsala.

Bastiano, come lo chiamavamo affettuosamente noi giocatori di pallavolo, è stato un indiscusso fondatore del volley marsalese, disputando da presidente o da allenatore, 12 campionati della serie B nazionale del campionato maschile di pallavolo, e numerosi altri della serie C1, vincendo anche il titolo di campione d’Italia di Pallavolo maschile con I.T.C. di MARSALA ai giochi studenteschi, quando la migliore pallavolo si giocava nelle scuole, sul finire degli anni 70.. In sostanza Bastiano Gandolfo, fu per un ventennio il più significativo promotore della pallavolo a Marsala. Tutti quelli che hanno praticato la pallavolo in quegli anni lo ricordano molto bene , e tutti quelli che la praticano oggi dovrebbero conoscere la sua storia sportiva, perché è stato un “padre” che ha fondato sin dalle origini il movimento pallavolistico marsalese.

Questo il ricordo del presidente del Marsala Volley Massimo Alloro.

I funerali si sono svolti ieri nella Chiesa dei Salesiani.