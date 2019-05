Oggi a Trapani la "Festa delle Famiglie 2019"

05/05/2019 08:00:00

Oggi a Trapani si svolgerà la Festa delle Famiglie 2019. L'evento è promosso e organizzato nell'ambito dell'International families equality days, e si aprirà contemporaneamente in 12 città italiane. Per la Sicilia è stata scelta la città di Trapani per ospitare la manifestazione, che si svolgerà per tutta la giornata.

Giochi, incontri e tanti momenti d'intrattenimento per tutte le famiglie che vivono le differenze come un momento di arricchimento per le loro bambine e bambini. Alle ore 10 l'inizio delle attività all'interno di Villa Margherita. La manifestazione avrà come tema «Famiglie senza frontiere» e vede protagonista oltre all'associazione "Famiglie senza frontiere" il sostegno anche della Cgil, dell'Arcigay Palermo, delle associazioni Punto Dritto e Agorà, della Rete degli Studenti medi Trapani, dell'Anpi, e dell'Agedo Palermo.

Alle 13.30 ci sarà il pranzo alla Osteria Sociale gestita dalla Saman, dove sarà possibile lasciare, da parte delle persone presenti, uno o più pranzi in sospeso per le famiglie o le singole persone che si trovano in difficoltà.