Erice, l' Alberghiero vince il Premio al concorso nazionale di gelateria “Carlo Pozzi”...

13/05/2019 17:35:00

Consegnato all’IPSEOA “I. e V. Florio” di Erice il Premio del 25, concorso nazionale di gelateria “Carlo Pozzi” - il gelato in passerella. La cerimonia di consegna del mantecatore professionale della Telme Spa si è svolta il 7 maggio a Erice, alla presenza delle alunne vincitrici Stella Silvestro e Marta Savona. Il loro piatto, espressione del tema del concorso “le eccellenze del territorio”, dal titolo “I Giardini delle Egadi”, si era affermato alla finale disputata in occasione della 59^ MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale a Longarone, nel dicembre scorso.

Anche in questa occasione l’Istituto si è distinto per l’ospitalità riservata alla delegazione intervenuta, capitanata dal Presidente della MIG, Fausto Bortolot, che ha sottolineato come “il gelato artigianale sia una eccellenza del Made in Italy nel quale un grande ruolo svolge proprio la Sicilia, per la straordinaria qualità degli ingredienti che offre anche se gli ingredienti da soli non bastano e a fare la differenza è la bravura dei nostri maestri gelatieri, degnamente rappresentati da Antonio Cappadonia”.

E proprio il Maestro Cappadonia ha spiegato agli studenti di pasticceria dell’Istituto e alle due vincitrici del concorso in cosa consiste il gelato artigianale, le differenze tra gelato, sorbetto e granita, e ha mostrato il mantecatore in funzione producendo dell’ottimo gelato alla nocciola e al pistacchio, con un finale al dolce freddo.

Non sono mancati gli interventi del professore che ha seguito la preparazione al concorso, Mario Puccio, e della Dirigente scolastica, Pina Mandina, che ha espresso “l’orgoglio di avere per il suo Istituto una tale nuova tecnologia e attrezzatura che permetterà un evidente miglioramento nel settore specifico” mettendo in evidenza l’ulteriore opportunità di essere la scuola organizzatrice della selezione siciliana del concorso ed ospitare gli altri istituti dell’isola.

Ad accompagnare il Presidente Bortolot c’erano, in rappresentanza del G.A. - Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di produzione propria - Ferdinando Buonocore e Domenico Belmonte, che hanno effettuato un sopralluogo in vista della selezione regionale 2019, nella nuova sede all’interno del centro storico di Erice.