Scuola, le lezioni riprenderanno il 12 settembre. Meno ponti festivi

19/05/2019 09:00:00

Si tornerà tra i banchi di scuola il prossimo 12 settembre in Sicilia per l'anno scolastico 2019-20 e le lezioni di concluderanno il 6 giugno del 2020. Lo prevede il decreto assessoriale firmato dall'assessore Roberto Lagalla che fissa date e durata del prossimo anno scolastico per gli studenti siciliani. I giorni complessivi di lezione saranno 208 (o 207 se la festa del santo patrono ricade durante il periodo delle lezioni). Negli istituti che praticano la settimana di cinque giorni, invece, i giorni complessivi di lezione saranno 173 (o 172). Nelle scuole dell'infanzia il termine delle lezioni è previsto per il 27 giugno e nel periodo che va dall'8 giugno fino alla fine del mese è possibile attivare solo le sezioni necessarie per garantire il servizio. Sarà anche un anno con meno ponti rispetto a quelli che hanno caratterizzato la primavera del 2019. Le vacanze di Natale dal 23 dicembre (lunedì) al sette gennaio (martedì) mentre quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14 aprile 2020. Lezioni sospese anche per le festività nazionali che non ricadono all'interno delle vacanze: il 1 novembre (venerdì), ma anche 25 aprile (sabato), 1 maggio (venerdì) e 2 giugno (martedì).

Nel decreto, inoltre, si specifica come il 15 maggio (festa dell'Autonomia siciliana) l'attività scolastiche «deve essere dedicata a specifiche attività di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto regionale». Il calendario scolastico, infine, potrà essere derogato (senza obbligo di recupero) solo per «inderogabili necessità delle comunità locali», in caso di istituti scolastici che siano sedi di seggi elettorale; o per sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose anche locali.