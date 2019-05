Salemi, scrive Giusi Asaro sul suo intervento in consiglio comunale

20/05/2019 00:15:00

Pubblichiamo una lettera della consigliera, veterana, Giusi Asaro a proposito di una parte della nostra cronaca del primo consiglio comunale di Salemi. Non deve temere, però, Asaro e tutti quanti, che la nostra attenzione è sempre alta, per chiunque.

A rettifica dell’articolo pubblicato il 18/05/2019 da TP24, preciso che il contenuto dell’articolo nella parte che mi riguarda non rispecchia il pensiero da me espresso durante il mio primo intervento nella seduta di Consiglio Comunale del 14 Maggio 2019.



Io ho espressamente detto “Un augurio di buon lavoro al Sindaco e agli Assessori dallo stesso nominati”, mi sono complimentata con l’Assessore Bascone e con l’Assessore Calogero Angelo perché penso che bisogna accettare con stile ed eleganza il risultato elettorale.

Riguardo al Presidente Cascio ho detto “Auguro buon lavoro al Presidente anche se nella passata legislatura ho avuto tanti scontri con lui per un sottovalutazione del ruolo della minoranza da parte sua”.

Il significato del mio intervento che non ha colto il Sig.Lo Re è “ritengo che il Presidente Cascio, visto che si trova a destra come me, sarà difficile che possa continuare a stare a sinistra ancora per molto”.

Evidentemente il Sig. Lo Re si è distratto ed ha tentato di ricostruire a modo suo, strano, quando parlavano i consiglieri di maggioranza mi sembrava così attento.