Erice, corso di formazione Alma, di Gualtiero Marchesi, per gli studenti dell'Alberghiero

20/05/2019 18:10:00

In corso di svolgimento, nella sede centrale dell’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice, il corso di formazione Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana che ha sede alla Reggia di Colorno, destinato a 44 giovani studenti della scuola diretta dalla preside, Pina Mandina: 22 ragazzi di cucina e 22 in sala. Il corso ha preso il via il 13 maggio e si concluderà giorno 17.

A tenere le lezioni – teoriche nella mattinata, e pratiche, con le esercitazioni, nel pomeriggio (per la cucina, ad esempio, si calcoleranno i food cost di alcuni menu e per la sala i prezzi di vendita dei vini o i costi di gestione di una cantina) - sono i tutor Gianluca Marchese, Executive assistant trainee presso ALMA, Julia Kryuchkova, Alma Ambassador, e Andrea Ruisi, Alma Ambassador nel mondo.

Variegate e di alto profilo le lezioni, incentrate su fondamenti di viticoltura e enologia sul vino in Italia e nel mondo con lezione pratica di assaggio dei vini di diverse zone vitivinicole e sulla comunicazione del vino - vini insoliti e tendenze del mercato; carta dei vini vincente e lezione teorico-pratica su inglese tecnico del vino + english for hospitality; lezione teorica su bevande alternative: tè, caffè, acque e lezione pratica sulla preparazione e servizio del tè; preparazione V60, water&wine pairing.

Gli esperti, inoltre, proporranno i piatti delle tradizioni gastronomiche regionali e alcune ricette del maestro Gualtiero Marchesi che hanno fatto la storia dell'alta cucina italiana nel mondo. Tra queste, quelle inserite nelle demo dedicate alle paste fresche, alla geografia, scienza e curiosità del grano e ai formati tipici di paste fresche di semola del sud e all'uovo del nord italia: formati lunghi, corti, ripieni con la realizzazione di tagliatelle al ragù, lasagne tradizionali bolognese e lasagnette al ragù fine di vitello del maestro Gualtiero Marchesi, e ancora riso e cozze, insalata di capesante zenzero e pepe rosa di Gualtiero Marchesi, orata alle piccole verdure, strudel di mele, tiramisù leggero, cannolo siciliano e focaccia.

Una full immersion nei meandri del più autorevole centro di formazione della Cucina Italiana a livello internazionale e una straordinaria esperienza formativa per i ragazzi dell’Alberghiero, che avranno la possibilità di imparare dai grandi maestri.