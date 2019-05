Castelvetrano, al “Capuana-Pardo” le fasi finali del Concorso Nazionale “Miglior lettore"

21/05/2019 18:36:00

E’ con grande orgoglio che l’I.C. “Capuana-Pardo” annuncia l’avvio delle semifinali e delle finali del Concorso Nazionale “Miglior Lettore”, ormai giunto alla sua XXI edizione e che quest’anno ha registrato le iscrizioni di 330 studenti provenienti da varie parti della Sicilia e da altre regioni italiane, quali la Campania, l’Abruzzo e la Lombardia.

La fase conclusiva si svolgerà in due giornate, il 21 e il 22 maggio; tutti i semifinalisti del concorso dovranno presentarsi, nel pomeriggio del 21 maggio, presso il plesso della scuola secondaria di I grado “G.Pardo”, per espletare la prova di selezione che darà accesso alla finale; la prova consisterà in un questionario a risposta multipla con domande relative ad un testo proposto dalla Commissione esaminatrice.

Gli accompagnatori degli studenti partecipanti, durante lo svolgimento della prova, avranno l’opportunità di assistere ad un incontro culturale con il prof. Giuseppe L. Bonanno che intratterrà i presenti con informazioni, curiosità e letture su Castelvetrano e Selinunte. Seguirà un momento ricreativo e la possibilità, per i concorrenti esterni al territorio, di visitare la città di Castelvetrano con delle guide d’eccezione, il prof. Francesco Saverio Calcara e le prof.sse Giuseppa Alba Passerini, Maria Scaturro.

In serata verranno pubblicate sul sito della scuola (www.terzocircolocastelvetrano.gov.it ) le squadre finaliste, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Nella mattina del 22 maggio, la sede di svolgimento della finale del Concorso, sarà presso il Sistema delle Piazze, al Circolo della Gioventù, e consisterà in una gara di lettura interpretativa con rielaborazione e commento di passi scelti. Tutti coloro che avranno preso parte alla semifinale, ma che non potranno disputare la finale, riceveranno, presso il liceo classico “G. Pantaleo, un attestato di partecipazione e/o di merito e assisteranno alle esibizioni preparate dagli alunni dell’I.C. “Capuana-Pardo” inerenti al tema del Concorso “Ritratti di Donne. Dalla tradizione letteraria verso una cultura di parità”.

Nel pomeriggio, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso avverrà nella sede del liceo scientifico “M. Cipolla”; aprirà la manifestazione il sindaco di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano; interverranno la Dirigente dell’Istituto, prof.ssa Anna Vania Stallone e la coordinatrice del Concorso, prof.ssa Marica Ardizzone; la prof.ssa Rossana Asaro presenterà i numerosi ospiti che daranno, a vario titolo, il proprio contributo all’evento: la prof.ssa Nunziatina Agosta, Presidente dell’associazione Fidapa di Castelvetrano; il dott. Alessandro Foraci, Presidente del Rotary Club di Castelvetrano; il prof. Giovanni Campagna, presidente del Kiwanis Club di Castelvetrano; la dott.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente dell’A.T.P. di Trapani; Lorella Gulotta, schermitrice italiana, la dott.ssa Anna di Giovanni, Presidente del Lions Club di Castelvetrano; il dott. Giuseppe Ancona, Presidente Unitre Castelvetrano; Martina Calandra, studentessa universitaria, che intratterrà il pubblico con un monologo relativo alla violenza sulle donne; la dott.ssa Leonarda Bono, Presidente Sezione AID Regione Sicilia; Luana Rondinelli, attrice e regista teatrale che reciterà passi della sua opera “Taddarite”; il prof. Roberto Sottile, linguista e filologo presso l’Università degli Studi di Palermo; la prof.ssa Giuliana Fiorentino, Professore associato di glottologia e linguistica presso l’Università del Molise, nonché Presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi della Lingua Italiana. Non mancheranno momenti di intrattenimento artistico dedicati alla danza: si assisterà a coreografie dell’Accademia A.S.D. “Arte e Movimento” curate dai maestri Elvira Biondo e Vittorio Brusca.

La prof.ssa Marica Ardizzone, organizzatrice del concorso, così si esprime in merito: “Sono estremamente felice di assistere alla crescita progressiva di questo Concorso che quest’anno ha spiccato il volo, grazie alla partecipazione di numerosissimi iscritti, portandosi ben oltre i confini dell’Italia, poiché ha anche visto l’adesione di studenti di italiano della Florida. Tra i semifinalisti avremo l’occasione di ospitare nella nostra città scuole provenienti non solo da tutta la Sicilia ma anche da fuori. Colgo l’occasione per ringraziare tuti coloro che hanno partecipato!”

E a tutti...in bocca al lupo!