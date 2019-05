Sicilia, cresce la mobilitazione in sostegno della prof sospesa Palermo

22/05/2019 07:18:00

Cresce in tutta Italia la mobilitazione in sostegno della professoressa sospesa a Palermo. Ieri ci sono state decine di manifestazioni in tutta Italia, con la lettura in classe della Costituzione.

Ieri è stato il giorno del Teacher Pride: nelle scuole e università sono stati letti gli articoli 21 e 33 della Costituzione, coi quali viene garantita la libertà di pensiero e di insegnamento. Un'iniziativa lanciata dal liceo di Anco Marzio di Ostia e raccolta da scuole e sindacati a sostegno dell'insegnante di Lettere e Storia di Palermo Rosa Maria Dell'Aria sospesa per quindici giorni per omesso controllo su una ricerca dei suoi studenti in cui si tracciava un parallelo fra le leggi razziali del 1938 e il decreto sicurezza e immigrazione del 2018. L'orgoglio docente ha un hashtag: io non sorveglio, sveglio. E se la protesta cersce in tutta Italia a muoversi sono anche gli accademici, rappresentanti del mondo umanistico.

Oltre 50 associazioni e consulte, dai grecisti agli archeologi, dai germanisti agli anglisti agli studiosi di cinema e teatro, hanno firmato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giuseppe Conte: "Esprimiamo allarme e sconcerto per il provvedimento di sospensione dal servizio della professoressa Rosa Maria Dell'Aria - si legge - Come studiosi e docenti siamo pienamente solidali con la collega, convinti che scuola e università siano impegnate nella stessa, prioritaria missione civile e culturale: l'educazione degli studenti al senso critico e alla libertà del pensiero".

La richiesta del mondo universitario degli umanisti è rivolta al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio scolastico provinciale di Palermo: "Chiediamo di revocare il provvedimento sospensivo, che assume inevitabilmente un significato intimidatorio per tanti colleghi che lavorano con impegno ogni giorno per questi obiettivi".



Gli studiosi, così come il mondo della scuola, si sentono colpiti nel diritto alla libertà di insegnamento: "Ribadiamo - scrivono - la nostra fedeltà ai principi inviolabili della Costituzione nata dalla Resistenza, in particolare all'articolo 33 che tutela la libertà dei docenti dalle ingerenze del potere politico, di qualunque orientamento esso sia: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".

La consultazione è passata dai consigli direttivi e in alcuni casi dalla stessa base delle associazioni. Insomma, le firme rappresentano il mondo degli studiosi dell'area umanistica. "La sensazione è che la situazione sia andata oltre il segno - osserva Fabio Ciotti, docente di Teoria della Letterature a Tor Vergata, voce dell'associazione per l'Informatica umanistica e la cultura digitale - certi interventi così diretti e pesanti sulla libertà didattica non sono ammissibili, la cosa grave è che certe burocrazie sentono l'aria del momento e immediatamente si conformano". Come studiosi, docenti e cittadini abbiamo voluto prendere posizione su una vicenda molto grave, osserva Federico Bertoni, professore di critica letteraria all'Università di Bologna e presidente dell'associazione di Teoria e storia comparata della letteratura. In questo modo "vogliamo anche sottolineare la solidarietà di fondo tra scuola e università, spesso divise da assurdi steccati e invece impegnate nella stessa battaglia culturale. Aggiungo, a titolo personale, che la sospensione della collega di Palermo non è un caso corporativo, non riguarda solo il mondo della scuola o della formazione ma coinvolge tutto il Paese, ci ricorda quanto siano fragili e preziose le garanzie democratiche tutelate dalla Costituzione antifascista. Tira una brutta aria, ma la mobilitazione di questi giorni mi fa comunque ben sperare".