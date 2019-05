Integratori Dynasprint: la consulenza specializzata della Farmacia Farina

27/05/2019 09:51:00

I laboratori Dynasprint sono da sempre impegnati nell'esprimere al meglio il rapporto tra natura e scienza portando l'innovazione scientifica e la professionalità farmaceutica al servizio dello sport.

La Farmacia Farina di Valderice è il riferimento territoriale per i prodotti Dynasprint: tuttu gli atleti vengono affiancati percorso di miglioramento e allenamento in maniera fisiologica e personalizzata, con una nuova linea di prodotti progettati per uno sport "pulito", positivo ed equilibrato. Ecco il servizio.

Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.farmaciafarina.it/farmacia-valderice/

