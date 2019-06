Trapani, gli alunni del “Pertini” riscrivono la Convenzione di New York con l’Autorità...

05/06/2019 07:10:00

Gli alunni delle classi quarte e terza della scuola primaria dell’Istituto Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla Dirigente Scolastica Maria Laura Lombardo, riscrivono la Convenzione di New York con l’Autorità garante per l’infanzia

Filomena Albano: “Ascoltare i più piccoli fa adeguare la lettura del trattato Onu del 1989 sui diritti di bambini alle esigenze di oggi”. Il 6 giugno alle ore 11.00 p.v. l’evento conclusivo di un percorso fatto di gioco e partecipazione a partire da un libro di Geronimo Stilton “Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini”

“Dopo 30 anni dalla sua approvazione abbiamo scelto di far ‘riscrivere’ ai bambini di 80 scuole primarie di tutta Italia la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’esperienza ci ha insegnato che ascoltare i più piccoli porta non solo a risultati sorprendenti, ma anche ad adeguare al mondo di oggi la lettura di un documento vivo e attuale”.

Ad annunciarlo è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), Filomena Albano. Giovedì 6 giugno, alle 11.00, a Trapani, nell’Istituto Eugenio Pertini, plesso centrale, via De Santis, unica scuola della città ad avere aderito al Progetto, si terrà l’evento conclusivo che ha coinvolto in tutto 90 alunni.

“I bambini parlano diritti[o]” è un progetto che coinvolge circa 10.000 mila studenti e 600 docenti dal nord al sud della Penisola e si realizza attraverso conferenze ludiche locali, animate dagli ‘allenatori di cervelli’ dell’Associazione ‘Così per Gioco’. Ai bambini è stato regalato un libro di avventure di Geronimo Stilton nato dalla collaborazione dell’Autorità garante e Piemme: “Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini”. Dagli stimoli che sorgono dall’interazione con gli allenatori di cervelli, dagli strumenti offerti e dai libri utilizzati, tra cui una sintesi della Convenzione, si avvia un percorso di gioco e partecipazione destinato a raccogliere i bisogni dei più piccoli e a trasformarli in richiesta di diritti.