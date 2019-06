Marsala, si presenta il libro di Simona Sparaco “Nel silenzio delle vostre parole”

17/06/2019 07:40:00

Il 20 giugno alle ore 18:00, nell’incantevole cornice barocca del ”Palazzo Fici”, con il patrocinio del comune di Marsala e la collaborazione della libreria Mondadori, si terrà la presentazione del romanzo di Simona Sparaco “Nel silenzio delle vostre parole”, vincitore del premio DeA Planeta 2019.

Dialogherà con l’autrice Fabio D’Anna.

L’ingresso è libero.

Torna a Marsala la scrittrice Simona Sparaco, già apprezzata nel 2013 per la presentazione di “Nessuno sa di noi”, romanzo finalista al premio Strega. Torna vincitrice, in tutti i sensi, il recente premio DeA Planeta e nuovamente madre, Tommaso il suo secondo genito nato dalla relazione sentimentale con il noto giornalista Massimo Gramellini.

«È una doppia vittoria per me. La stesura di questo libro – spiega Simona Sparaco, vincitrice del Premio – mi ha accompagnato durante tutta la gravidanza. E non era un libro facile da scrivere in quelle condizioni. Ma quando ho saputo che la data di consegna dei manoscritti per il bando coincideva con la presunta data del parto, ho letto questa coincidenza come un segno e mi sono fatta coraggio.

Tommaso è nato insieme al libro, due mesi fa, e insieme a suo fratello Diego mi ha suggerito il nome da scegliere per lo pseudonimo. Mi hanno fatto da cavalieri, per sostenermi qualora il romanzo non fosse stato notato, e mi hanno regalato l’emozione di essere letta dai giurati come se fossi un esordiente, e uomo. Sono davvero molto onorata ed emozionata! Le storie dei miei personaggi si ispirano ai fatti realmente accaduti nella Grenfell Tower di Londra, che nel 2017 prese fuoco, scioccando mezzo mondo, me compresa. Le mie storie però sono una finzione che mi è servita come pretesto per raccontare la difficoltà di comunicare tra genitori e figli, l’incapacità di mostrarci, proprio alle persone che ci sono più vicine, per quello che siamo.»

Biografia

Il suo romanzo di esordio è Lovebook. Con Nessuno sa di noi[1][2], è arrivata finalista al Premio Strega[3][4]. Nel 2014 ha pubblicato con Giunti Se chiudo gli occhi[2], che nel 2015 ha vinto la nona edizione del Premio Tropea[5] ed è stato tra i vincitori del Premio Salerno Libro d'Europa.[6][7] Nel mese di marzo 2016 con la casa editrice Giunti pubblica Equazione di un Amore[8].Nel 2019 ha vinto la prima edizione del premio DeA Planeta con il romanzo Nel silenzio delle nostre parole (DeA Planeta).

I suoi libri sono tradotti in Francia, Spagna, Sud America, Giappone, Inghilterra e Russia.